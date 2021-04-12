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В Забайкалье восстановят более 100 домов, пострадавших от урагана

В Забайкалье восстановят более 100 домов, пострадавших от урагана
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
После осмотра будет установлена сумма, необходимая для восстановления объектов

В Забайкальском крае восстановят 122 дома, попавших под ураган 15 марта. Об этом 12 апреля во время оперативного совещания доложил зампред правительства региона Сергей Гордеев.

- Из этого числа пять домов восстановлены собственными силами, восемь объектов будут восстанавливаться путём внесения изменений в план капитального ремонта, 109 домов будут восстановлены по ЧС фондом капитального ремонта, - пояснил Сергей Гордеев.

Повреждённые объекты находятся в Агинском, Балейском, Борзинском, Дульдургинском, Забайкальском, Калганском, Краснокаменском, Могойтуйском, Оловяннинском, Шилкинском районах.

Сергей Гордеев добавил, что за 14-15 марта количество объектов, пострадавших от усиления ветра, составило 257. По поручению первого вице-премьера правительства Андрея Кефера были сформированы пять рабочих групп для комиссионного осмотра. В период с 13 по 23 апреля они осмотрят все пострадавшие объекты, составят документы, по результатам этой работы будет установлена точная сумма, необходимая на восстановление объектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Забайкальский край ураган ремонт
 
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