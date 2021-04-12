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Борицы из Бурятии поборются за медали чемпионата Европы

Борицы из Бурятии поборются за медали чемпионата Европы
Общество,  Фото:пресс-служба ЦСП РБ
Соревнования состоятся в Варшаве с 19 по 25 апреля

Спортсменки центра спортивной подготовки Бурятии поборются за медали чемпионата Европы. Европейский турнир по спортивной борьбе пройдёт в Польше с 19 по 25 апреля.

Состав женской сборной России определился на тренировочном сборе, проходящем в Алуште. От Бурятии в команду вошло трое спортсменок: Стальвира Оршуш, Вероника Чумикова и Евгения Захарченко.

Двукратная чемпионка Европы Стальвира Оршуш будет выступать в более тяжёлой для себя весовой категории – до 55 килограммов. На весовую ступень ниже спустится и призёр кубка мира Вероника Чумикова. Она выйдет на ковёр в весовой категории до 59 кг. Евгения Захарченко будет представлять Россию в весовой категории до 72 кг, сообщает пресс-служба ЦСП.
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