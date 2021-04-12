Бурятский лама объяснил, почему важно прощать своих обидчиков

Настоятель Курумканского дацана объяснил, зачем контролировать вспышки гнева и обиды



Настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов) продолжает доступным языком объяснять верующим основы буддизма. На этот раз он призвал к милосердию и объяснил, почему нельзя держать в себе злобу, с точки зрения буддизма.



- Гнев является самым главным уничтожителем благой кармы. Он не только сжигает всю благую карму, накопленную неисчислимым множеством жизней, но и закладывает самые сильные негативные причины для будущих перерождений, - пояснил Еши Намжил лама.



Лама пояснил, что необходимо бороться с гневом и не вспыхивать при очередном провоцировании.



- Мы не можем сдержаться потому, что «натренировали» себя гневом. Часто думали об обидчиках, вспоминали их нападки, оскорбления и т.д. Каждое такое воспоминание, каждое такое мысленное воспроизведение прошлых гневных сцен из своей жизни или из других рассказов и т.д. и есть та «тренировка» гневом. Мы так думали не только в этой жизни, но и в прошлых перерождениях, огромное, просто несчётное количество раз. Поэтому внутренне мы уже готовы к такому сценарию, нужно лишь поднести спичку и гнев сразу вырывается из нас. Нам надо провести такую же тренировку ума, но только по развитию сострадания, добра, - призвал Еши Намжил лама.



В качестве такой тренировки ума он предложил верующим краткий вариант клятвы бодхичиты, которую необходимо повторять по три раза в день:



«В Будде, Дхарме и Сангхе принимаю Прибежище вплоть до Просветления. Посредством заслуг от Даяния и остальных Парамит да достигну состояния Будды для блага всех существ!»



- Каждый раз читая эти строки, нужно представлять своих врагов, обидчиков и мысленно прощать их, желать им добра. Чем искренней и чаще делать такую тренировку ума, тем быстрее обуздаем свой гнев и прочие пороки сознания. Нужно ежедневно, всё больше и больше думать о добром, хорошем. Таким образом мы вытесним гнев из своего сознания. Его будет становиться всё меньше и меньше. Всё реже и реже будем вспыхивать, всё лучше будем контролировать себя. Мы почти до совершенства себя натренировали в гневе, потратив на это очень много времени. Поэтому не надо ждать быстрых результатов.

Лучше сейчас приложить максимум усилий и не тратить драгоценное время на пустые мысли, на дополнительные тренировки в различных других видах гнева и иных пороках сознания. Пожалуй, это единственный способ избавиться от пороков ума и стать лучше, - заключил Еши Намжил лама, напомнив, что, согласно буддийским верованиям, «карма всегда возвращается».







