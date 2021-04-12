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В Иркутске стартовал фестиваль детских и юношеских театров

В Иркутске стартовал фестиваль детских и юношеских театров
Общество,  Фото:pixabay.com
Зрителям покажут 17 постановок

25-й фестиваль детских и юношеских любительских театров «Иркутск. Театр+Апрель» стартовал в Иркутске 12 апреля. Ежедневно в Иркутском городском театре народной драмы будет проходить по четыре спектакля, также проведут конкурс чтецов. Вход на все мероприятия свободный. Закрытие с показом Дневника фестиваля состоится 18 апреля. Об этом рассказали в комитете по социальной политике и культуре администрации города.

В эти дни на суд зрителей и жюри представят 17 постановок в таких жанрах, как музыкальные спектакли, литературный театр, инсценировки современных авторов и детских писателей, пантомима.

На сцене театра выступят образцовый детский музыкальный театр «Синяя птица» центра образования №47, фольклорный театр «Лучинушка» дворца творчества Иркутска, образцовая театральная студия «Зеркало» центра детского творчества «Октябрьский», театральная студия «Маски» дома детского творчества №3, театр «Под знаком Водолея» лицея ИГУ, детский театр «Арлекин» ДШИ №10, театральная мастерская «Крылья», театр-студия «Бусинки» СОШ №19, ДДТ №3, театральная студия «Встреча» центра духовно-нравственного воспитания студгородка ИРНИТУ, приход Сергия Радонежского, «Театр Иллюзии» Иркутского детского дома инвалидов №2, детский музыкальный театр «Стрекоза» при ИМТ им. Н. М. Загурского, музыкальный театр «Лимонад» СОШ №19, учебный театр «Карандаш» СОШ №21, образцовый детский театр «Любимовка» городского творческого клуба «Любимовка», фольклорный театр «Ситцевая деревенька» ДО ДЮЦ «Илья Муромец».

Традиционно работу ребят будут оценивать детское и взрослое жюри. В состав взрослого вошли театральный режиссёр-педагог, заслуженный работник культуры РФ Валерий Кирюнин; директор международного летнего театрального центра «Ольхон», фестиваля «Сибирская рампа», художественный руководитель народного театра «Факел», заслуженный работник культуры России, лауреат премии «Признание» Союза театральных деятелей РФ Александр Кононов (г. Ангарск); руководитель ангарского народного театра «Чудак» Александр Говорин. Также по традиции среди самых юных исполнителей выберут «Апреля» и «Апрелинку» – надежду фестиваля, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
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