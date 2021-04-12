Лису по кличке Алискин встретили на лесной тропе
Госинспектор «Заповедного Подлеморья» покормил лису, которая им хорошо известна, кедровыми орехами.
- Весенние дни радуют нас, но у Алискина жизнь усложнилась. Дневной «распар» сильно увлажняет снежный покров, а ночью он замерзает мощной настовой коркой, из-под которой трудно выловить мышку, хотя и передвигаться легче. Видимо, одна из причин смещения суточной активности лисицы с ночи на день. Алискин встретил меня на лесной тропе и не отказался от предложенной горсти кедровых орехов, - отмечается в аккаунте ФГБУ «Заповедного Подлеморья» в соцсети.
Речь идёт о лисице, которая узнаёт госинпспекторов и уже привыкла к ним. Недавно животное наведалось к инспекторам в посёлке Давша – кордоне Баргузинского заповедника.
В Бурятии инспектор заповедник покормил лису орехами
Общество, Фото:
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