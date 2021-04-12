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В Бурятии инспектор заповедник покормил лису орехами

В Бурятии инспектор заповедник покормил лису орехами
Общество,  Фото:"Заповедное Подлеморье"
Лису по кличке Алискин встретили на лесной тропе

Госинспектор «Заповедного Подлеморья» покормил лису, которая им хорошо известна, кедровыми орехами.

- Весенние дни радуют нас, но у Алискина жизнь усложнилась. Дневной «распар» сильно увлажняет снежный покров, а ночью он замерзает мощной настовой коркой, из-под которой трудно выловить мышку, хотя и передвигаться легче. Видимо, одна из причин смещения суточной активности лисицы с ночи на день. Алискин встретил меня на лесной тропе и не отказался от предложенной горсти кедровых орехов, - отмечается в аккаунте ФГБУ «Заповедного Подлеморья» в соцсети.

Речь идёт о лисице, которая узнаёт госинпспекторов и уже привыкла к ним. Недавно животное наведалось к инспекторам в посёлке Давша – кордоне Баргузинского заповедника.
заповедник лисицы
 
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