Бурятский борец рассказал, как далась медаль первенства России

Тумэн Бодиев считает, что турнир в Европе выиграть намного легче, чем в России
Как сообщал «Байкал-Daily», борец из Бурятии Тумэн Бодиев завоевал бронзовую медаль первенства России среди юниоров. Турнир состоялся с 8 по 11 апреля в Иркутске и был посвящён памяти бурятского борца Юрия Власко, убитого в 2017 году.
Тумэн Бодиев завоевал бронзу в весовой категории 74 кг. Он имел отличные шансы на выход в финале, но в полуфинале обидно уступил Сосланбеку Будаеву из Алании со счётом 7:8. Победу бурятский борец упустил буквально на последних секундах, о чём рассказал в интервью которое появилось на YouTube-канале Элины Халтановой.
- Схватка за бронзу далась очень тяжело. Вообще, в России лёгких схваток не бывает. Легче Европу выиграть, чем Россию, - поделился Тумэн Бодиев.
Он рассказал, как отдал победу в полуфинале, хотя выигрывал по ходу встречи.
- Я знал, что он пройдёт, надо было руки снизу держать. Так получилось, что я пошёл на него, хотел ещё одну атаку сделать. Но у него фехтование хорошее на руках. Поэтому он руку так снимает, и пробил мне, - рассказал Тумэн.
После упущенного выхода в финал борец настроился на схватку за бронзу, где одержал победу.
- Мне сказали забыть о вчерашнем дне. Мой тренер всегда говорит: делал утреннюю тренировку или не делал, вечером всегда надо выложиться, - поделился Тумэн.
Тумэну Бодиеву 18 лет. Он уроженец села Аргада Курумканского района. По юниорам выступает второй год.
Отметим, на первенстве России победу одержал борец из Иркутской области Фёдор Балтуев. Ещё один спортсмен из Иркутской области Константин Топшиноев взял бронзу.
Результаты первенства России среди юниоров-2021:
До 57 кг. 1. Рамазан Багавудинов. 2. Саид Хункеров.
3. Дархан Игнатьев и Артем Гобаев.
До 61 кг. 1. Фёдор Балтуев. 2. Абдурахман Расулов.
3. Ахмеднаби Убайдулаев и Джамбулат Кизинов.
До 65 кг. 1. Шамиль Мамедов. 2. Ибрагим Абуталимов.
3. Турпал-Али Хатуев и Даниил Харчилава.
До 70 кг. 1. Станислав Саинобоев. 2. Абдулкерим Абдулаев.
3. Иман Шихшабеков и Константин Топшиноев.
До 74 кг. 1. Идар Хатанов. 2. Сосланбек Будаев.
3. Магомед Абдулкадыров и Тумэн Бодиев.
До 79 кг. 1. Алик Бадтиев. 2. Махмуд Магомедов.
3. Расул Аслуев и Али Шакриев.
До 86 кг. 1. Ислам Картоев. 2. Арслан Багаев.
3. Шамиль Магомедов и Юсуп-Хаджи Айдаев.
До 92 кг. 1. Иван Кириллов. 2. Ислам Кильчуков.
3. Руслан Кердикоев и Загид Каримов.
До 97 кг. 1. Сослан Джагаев. 2. Абдулла Курбанов.
3. Дэвид Кабисов и Али Алиев.
До 125 кг. 1. Андрей Бестаев. 2. Арсамаг Засеев.
3. Гамзат Алижудинов и Амир Алиев.
Бурятский борец рассказал, как далась медаль первенства России
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