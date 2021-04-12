Общее число случаев заражения достигло 41,7 тысяч
В Забайкальском крае отмечается снижение темпов инфицированности коронавирусом. За последние сутки выявлено 43 новых подтверждённых случая заболевания. Общее количество инфицированных вирусом забайкальцев за весь период составило 41 701 человек.
- В оперштабе подчеркнули, что благодаря массовой вакцинации и соблюдению эпидемиологических мер профилактики темпы заболевания снижаются, поскольку растёт количество людей, приобретших иммунитет к COVID-19, - сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Число победивших инфекцию за весь период регистрации болезни составило 40172 человек. Из них 26 человек сняты с меднаблюдения за последние сутки.
Коронавирус унёс жизни 807 забайкальцев. За последние сутки подтверждён один летальный случай.
В моногоспиталях 52 человека находятся в тяжёлом состоянии, 19 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии суточный прирост составил 45 больных. Общее число случаев заражения COVID-2019 достигло 36 596.
В Забайкалье коронавирус снижает темпы
Общество, Фото:
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