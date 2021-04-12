 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 апреля

11 апреля

Популярное

Жительница Бурятии отметила 95-летие

Жительница Бурятии отметила 95-летие
Общество,  Фото:опубликовано в группе "Курумкан-инфо"
Ойдоб Ринчиновна тяжело трудилась всю жизнь и считает себя счастливой

Жительница села Улюнхан Курумканского района Бурятии Ачитуева Ойдоб Ринчиновна отметила 95-летие. С юбилеем её поздравили дети, внуки, правнуки и праправнуки, сообщает группа «Курумкан-инфо. 24/7».

Ойдоб Ринчиновна родилась 10 апреля 1926 года в семье животновода Ачитуева Ринчина Аюшеевича и Будаевой Засагмы Борбоновны. Всего в семье было восемь детей.

В 1935 году отца репрессировали. Чуть позже, когда Ойдоб Ринчиновне было 11, резко заболела и умерла её мать. Вся забота о младших перешла старшей сестре Дулме. В это трудное время умерли две сестрёнки. Пожалев детей, к себе на воспитание Ойдоб на время забрала знакомая женщина Софья Гавриловна. Через год Ойдоб Ринчиновна возвратилась домой.

Война настигла семью Ачитуевых когда Ойдоб Ринчиновне было 15 лет. Брат Очир ушёл на фронт. Вся мужская работа легла на плечи девочек.

Ойдоб Ринчиновна трудилась в колхозе в местности Тазы. Под лозунгом «Всё для фронта! Всё для Победы!» заготавливали сено, сеяли пшеницу, ухаживали за скотом. В свободное от колхозной работы время шили солдатам одежду, вязали носки и отправляли на фронт. По вечерам писала письма брату и с нетерпением ждала весточки от него.

После окончания войны работы меньше не стало. Небольшую группу улюнханских девушек пешком отправили в Турку на лесозаготовку. На всех выделили одну лошадь с повозкой. Несмотря на зимнюю стужу, нужно было выполнить задание государства и свалить более 300 деревьев. Там познали и голод, и холод, многие девушки погибли.

- В маленькой комнатке с небольшой печкой нас проживало 20 человек. Невзирая на усталость, нехватку продовольствия мы никогда не жаловались, не унывали и всегда работали с большим рвением, - вспоминает Ойдоб Ринчиновна.

В апреле 1947 года Ойдоб Ринчиновна вернулась домой. Можно сказать, что всю свою юность она провела в работе – трудилась во имя Победы.

С 1948 года и до заслуженного отдыха Ойдоб Ринчиновна работала чабаном. В отаре было по 500-600 овец. За годы работы неоднократно награждалась почётными грамотами и медалями за многолетний добросовестный труд.

- Я счастливый человек,- говорит всегда Ойдоб Ринчиновна.

У юбилярши четверо детей, 15 внуков, 31 правнук и три праправнучки. Она ведёт активную жизнь, помогает в воспитании правнуков и даже помогает по хозяйству.
юбилей труженики тыла
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жительница Бурятии отметила 95-летие
Жительница Бурятии отметила 95-летие
Общество, 12.04.2021
Ойдоб Ринчиновна тяжело трудилась всю жизнь и считает себя счастливой
В Бурятии просят о досрочной пенсии для артистов горлового пения
В Бурятии просят о досрочной пенсии для артистов горлового пения
Общество, 12.04.2021
В Бурятии таким образом надеются привлечь молодых исполнителей
В Иркутской области закрыли ещё восемь ледовых переправ
В Иркутской области закрыли ещё восемь ледовых переправ
Общество, 12.04.2021
Лёд на реках уже не выдерживает машины и людей
Иркутского хирурга наградили за спасение младенца из Бурятии
Иркутского хирурга наградили за спасение младенца из Бурятии
Общество, 12.04.2021
В марте хирург Юрий Козлов срочно прибыл в Улан-Удэ и спас жизнь новорождённого
Бурятские шаманы считают, что сбудется страшное предсказание о Байкале
Бурятские шаманы считают, что сбудется страшное предсказание о Байкале
Общество, 12.04.2021
Шаманы верят, что все живущие на Байкале должны быть его хранителями
За сутки коронавирус диагностировали у 45 жителей Бурятии
За сутки коронавирус диагностировали у 45 жителей Бурятии
Общество, 12.04.2021
Число выздоровевших за сутки оказалось совсем невелико
В трамваях Улан-Удэ запустили «космическую» акцию
В трамваях Улан-Удэ запустили «космическую» акцию
Общество, 12.04.2021
Пассажирам расскажут подробности полёта Юрия Гагарина в космос
Худрук улан-удэнского театра: «Бурятию грабят много-много лет»
Худрук улан-удэнского театра: «Бурятию грабят много-много лет»
Общество, 12.04.2021
Под постом Сергея Левицкого о Москве разгорелась жаркая дискуссия
Коллектив Русского драмтеатра из Улан-Удэ улетел на «Золотую маску»
Коллектив Русского драмтеатра из Улан-Удэ улетел на «Золотую маску»
Общество, 12.04.2021
Театр имени Бестужева претендует на главную премию в нескольких номинациях
Дима Билан «побурханил» на Байкале
Дима Билан «побурханил» на Байкале
Общество, 12.04.2021
Дима Билан назвал путешествие на зимний Байкал незабываемым
Режиссёр Солбон Лыгденов показал свои фильмы в колонии
Режиссёр Солбон Лыгденов показал свои фильмы в колонии
Общество, 12.04.2021
Исправительную колонию № 1 посетили режиссёр Солбон Лыгденов и актер Эрдыни Жалсанов
Сельчанам в Бурятии вернули деньги за холод в квартирах
Сельчанам в Бурятии вернули деньги за холод в квартирах
Общество, 12.04.2021
Произведён перерасчёт платы за коммунальную услугу
Бурятия подключилась к линии «Антиконтрафакт»
Бурятия подключилась к линии «Антиконтрафакт»
Общество, 12.04.2021
Сообщить о нарушениях может любой житель Бурятии
Жители Дальнего Востока охотно одалживают деньги коллегам
Жители Дальнего Востока охотно одалживают деньги коллегам
Общество, 12.04.2021
Более половины жителей ДФО хотя бы раз давали деньги в долг коллегам

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^