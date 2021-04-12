Жительница Бурятии отметила 95-летие

Общество, Фото: опубликовано в группе "Курумкан-инфо"

Ойдоб Ринчиновна тяжело трудилась всю жизнь и считает себя счастливой



Жительница села Улюнхан Курумканского района Бурятии Ачитуева Ойдоб Ринчиновна отметила 95-летие. С юбилеем её поздравили дети, внуки, правнуки и праправнуки, сообщает группа «Курумкан-инфо. 24/7».



Ойдоб Ринчиновна родилась 10 апреля 1926 года в семье животновода Ачитуева Ринчина Аюшеевича и Будаевой Засагмы Борбоновны. Всего в семье было восемь детей.



В 1935 году отца репрессировали. Чуть позже, когда Ойдоб Ринчиновне было 11, резко заболела и умерла её мать. Вся забота о младших перешла старшей сестре Дулме. В это трудное время умерли две сестрёнки. Пожалев детей, к себе на воспитание Ойдоб на время забрала знакомая женщина Софья Гавриловна. Через год Ойдоб Ринчиновна возвратилась домой.



Война настигла семью Ачитуевых когда Ойдоб Ринчиновне было 15 лет. Брат Очир ушёл на фронт. Вся мужская работа легла на плечи девочек.



Ойдоб Ринчиновна трудилась в колхозе в местности Тазы. Под лозунгом «Всё для фронта! Всё для Победы!» заготавливали сено, сеяли пшеницу, ухаживали за скотом. В свободное от колхозной работы время шили солдатам одежду, вязали носки и отправляли на фронт. По вечерам писала письма брату и с нетерпением ждала весточки от него.



После окончания войны работы меньше не стало. Небольшую группу улюнханских девушек пешком отправили в Турку на лесозаготовку. На всех выделили одну лошадь с повозкой. Несмотря на зимнюю стужу, нужно было выполнить задание государства и свалить более 300 деревьев. Там познали и голод, и холод, многие девушки погибли.



- В маленькой комнатке с небольшой печкой нас проживало 20 человек. Невзирая на усталость, нехватку продовольствия мы никогда не жаловались, не унывали и всегда работали с большим рвением, - вспоминает Ойдоб Ринчиновна.



В апреле 1947 года Ойдоб Ринчиновна вернулась домой. Можно сказать, что всю свою юность она провела в работе – трудилась во имя Победы.



С 1948 года и до заслуженного отдыха Ойдоб Ринчиновна работала чабаном. В отаре было по 500-600 овец. За годы работы неоднократно награждалась почётными грамотами и медалями за многолетний добросовестный труд.



- Я счастливый человек,- говорит всегда Ойдоб Ринчиновна.



У юбилярши четверо детей, 15 внуков, 31 правнук и три праправнучки. Она ведёт активную жизнь, помогает в воспитании правнуков и даже помогает по хозяйству.

