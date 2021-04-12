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В Бурятии просят о досрочной пенсии для артистов горлового пения

В Бурятии просят о досрочной пенсии для артистов горлового пения
Общество, 
В Бурятии таким образом надеются привлечь молодых исполнителей

Алтай, Бурятия и Хакасия поддержали инициативу Общероссийского народного фронта в Республике Тыва о досрочном выходе на пенсию исполнителей горлового пения – древнего искусства кочевых народов. Для этого общественники предлагают дополнить перечень профессий, работники которых имеют право на досрочную страховую пенсию по старости, ещё одним пунктом. Соответствующие ходатайства направлены в профильные ведомства, сообщили в пресс-службе ОНФ.

Решение вопроса о досрочном выходе на пенсию горловиков крайне важно для республик Тыва, Алтай, Бурятия и Хакасия. В 2012 году это древнее искусство стало отдельной профессией.

- Сегодня вопрос встал ребром, завтра уже может стать поздно. Нам больно видеть, как наши уважаемые старшие коллеги остаются без какой-либо материальной поддержки, когда в связи с возрастом или по состоянию здоровья уходят из профессии, – пояснил заслуженный артист Республики Тыва Аян Ширижик.

С ним согласились и горловики Алтая, Бурятии и Хакасии. К коллегам-горловикам присоединился и заслуженный артист Бурятии Жаргал Омоктуев. Он отметил, что в республике исполнителей горлового пения мало, поэтому досрочный выход на пенсию сыграет большую роль в стимулировании имеющихся и привлечении молодых исполнителей.

Активисты регионального Народного фронта намерены добиться рассмотрения этого острого вопроса на федеральном уровне. Для его решения достаточно список профессий и работников театра и других театрально-зрелищных предприятий и коллективов, творческая работа которых дает право на досрочную страховую пенсию по старости (список № 447), дополнить пятым пунктом, куда войдут артисты горлового пения.
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