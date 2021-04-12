Лёд на реках уже не выдерживает машины и людей
Ещё восемь ледовых переправ, действовавшие на реках и озёрах Иркутской области, перестали отвечать требованиям безопасности и были закрыты.
В выходные были обследованы межведомственной комиссией и признаны непригодными для дальнейшей эксплуатации пять ледовых дорог в Киренском районе на реке Лене («село Алымовка – село Банщиково», «село Пашня – село Кривая Лука», «город Киренск – микрорайон Мельничный», «город Киренск – посёлок Алексеевск», «село Алымовка – село Кривошапкино») и три в Катангском районе. На реке Нижняя Тунгуска закрыта переправа в районе посёлка Непа на трассе «город Усть-Кут – город Мирный» и зимник, пролегавший от села Ербогачён до скважины 1 Средне-Кочемского лицензионного участка. Также на реке Непе прекращено действие ледовой дороги «Посёлок Непа».
На закрытых переправах демонтированы дорожные знаки и информационные щиты, установлены знаки, запрещающие движение автомобильного транспорта по ледовым переправам. На съездах возведены валы и выставлены шлагбаумы, препятствующие выезду на лёд, проведено его чернение.
На сегодня на контроле остаются девять ледовых переправ, действующие в Киренском, Усть-Кутском, Бодайбинском, Мамско-Чуйском районах. Из-за нестабильной ледовой обстановке планируется и их скорое закрытие, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутской области закрыли ещё восемь ледовых переправ
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