В Улан-Удэ отремонтируют дорогу на улице Королёва

Общество, Фото: пресс-служба минтранса РБ

Работы планируется завершить до октября этого года



В Улан-Удэ отремонтируют улицу Королёва в микрорайоне Восточный. Улица названа в честь выдающегося советского учёного, конструктора и организатора производства ракетно-космической техники и ракетного оружия, основателя практической космонавтики Сергея Королёва.



Участок протяжённостью около 500 метров будет ремонтировать подрядная организация «Инвестстрой». В ходе ремонта дорожники заменят старое асфальтобетонное покрытие, построят тротуары со стороны жилого сектора, заменят бортовые камни. Также специалисты выполнят мероприятия по безопасности дорожного движения – установят предупреждающие знаки, нанесут разметку.



- Наконец-то мы дождались ремонта дороги по улице Королёва. Этой дороге уже столько лет, она очень изношена. Уже нет смысла проводить ямочный ремонт, решётку на повороте на Королёва также постоянно варят – сделать её один раз нормально и все, - поделился своим мнением Александр, водитель автобуса №3, чей маршрут проходит по этой улице.



На ремонт выделено около 10,5 млн рублей. Работы планируют завершить до октября 2021 года, сообщает пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

