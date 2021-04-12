Ориентировщик из Бурятии выиграл Кубок России

В Волгограде завершается Кубок России по спортивному ориентированию в кроссовых дисциплинах. В третий день соревнований, 11 апреля, спортсмены состязались в дисциплине «Спринт - общий старт».







Мастер спорта, лидер сборной команды Бурятии Дмитрий Патрин в упорной борьбе выиграл спринтерский забег с общего старта с результатом 20:18. Его сотоварищ по команде Евгений Тихомиров занял 29 место (23:59).

Всего в забеге мужчин на Мамаевом кургане стартовало 75 участников из 24 регионов России, от Владивостока до Крыма и Калининграда, сообщили в федерации спортивного ориентирования Бурятии.





Как сообщал «Байкал-Daily», в конце марта марта Дмитрий Патрин победил памяти топографа Пастухова, которые прошли в городе Железноводск Ставропольского края. В дисциплине «кросс с общего старта» участвовали 66 спортсменов из 31 региона России. Ориентировщик из Бурятии не оставил им не единого шанса, финишировав в гордом одиночестве.





