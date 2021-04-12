В трамваях Улан-Удэ запустили «космическую» акцию

Пассажирам расскажут подробности полёта Юрия Гагарина в космос
Сегодня, 12 апреля, в России отмечается День космонавтики. Дата, установлена в ознаменование первого полёта человека в космос. Ровно 60 лет назад Юрий Гагарин совершил исторический полёт и провёл в открытом космосе 108 минут. Ко Дню космонавтики ОНФ проведёт познавательно-патриотическую акцию «108 минут».
Акция пройдёт в трамвае по маршруту №2, вагон 80, время отправления – 15:29 с конечной остановки на Шишковке. Во время следования трамвая активисты ОНФ расскажут пассажирам исторические подробности полёта знаменитого космонавта Юрия Гагарина и раскроют интересные факты о космосе.
Также в ходе этого мероприятия пройдёт тематическая викторина, победителям которой будут вручены сувенирные шоколадные призы в авторском оформлении на тему Дня космонавтики.
Также в трамваях сегодня 12 апреля будет звучать прозвучит аудиозапись голоса легендарного советского диктора Юрия Левитана, объявляющего о первом полете в космическое пространство, сообщили в МУП «Управление трамвая».
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