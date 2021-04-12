Ко Дню Победы будет подготовлено более 40 объектов
Военнослужащие Восточного военного округа, юнармейцы и кадеты совместно с представителями военных комиссариатов, приведут в порядок воинские памятники и мемориальные захоронения в Бурятии к 76-летию Великой Победы.
- Работа будет проведена на памятниках в городах, районных центрах, сёлах республики. Всего ко Дню Победы будет подготовлено более 40 объектов, - сообщает пресс-служба ВВО.
Созданные группы произведут очистку территорий вблизи памятников, окраску заборов, обновят ограды мемориалов, а также очистят от следов коррозии и покрасят корпуса, обновят бортовые номера боевых машин Великой Отечественной войны, которые стоят на постаментах и входят в списочный состав соединений и воинских частей армии.
В Бурятии военные обновят воинские памятники и мемориалы
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