В Бурятии военные обновят воинские памятники и мемориалы

Ко Дню Победы будет подготовлено более 40 объектов



Военнослужащие Восточного военного округа, юнармейцы и кадеты совместно с представителями военных комиссариатов, приведут в порядок воинские памятники и мемориальные захоронения в Бурятии к 76-летию Великой Победы.



- Работа будет проведена на памятниках в городах, районных центрах, сёлах республики. Всего ко Дню Победы будет подготовлено более 40 объектов, - сообщает пресс-служба ВВО.



Созданные группы произведут очистку территорий вблизи памятников, окраску заборов, обновят ограды мемориалов, а также очистят от следов коррозии и покрасят корпуса, обновят бортовые номера боевых машин Великой Отечественной войны, которые стоят на постаментах и входят в списочный состав соединений и воинских частей армии.

