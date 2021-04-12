В Улан-Удэ начал подготовку к 9 мая сводный оркестр ВВО

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В репертуар для парада Победы войдут 30 произведений



В рамках подготовки к праздничным мероприятиям на плацу одной из воинских частей города Улан-Удэ, участники сводного оркестра Восточного военного округа репетируют расширенный репертуар из 30 произведений. Помимо музыкальной составляющей, военные музыканты отрабатывают строевые приёмы и перестроения.



Вынос копии знамени Победы начнётся под исполнение песни «Священная война» поэта Лебедева-Кумача, а начало прохождения маршем парадных расчётов объединения ВВО под «Прощание Славянки». В финале парада, военнослужащие в составе парадных расчётов по традиции для Дня Победы, исполнят песню Ильи Резника «Служить России».



В дальнейшем репетиции сводного оркестра общевойскового объединения ВВО перенесутся из воинской части на аэродром «Восточный», где будут проходить тренировки парадных расчётов Улан-Удэнского гарнизона.



Коллектив военного сводного оркестра уже прошёл двухэтапную вакцинацию от вируса COVID-19, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

