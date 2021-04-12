Худрук улан-удэнского театра: «Бурятию грабят много-много лет»

Под постом Сергея Левицкого о Москве разгорелась жаркая дискуссия



Художественный руководитель Русского драмтеатра Сергей Левицкий опубликовал пост о том, какие чувства его посещают при посещении Москвы.



- Оказываясь в Москве, меня всегда одолевает ряд переживаний. И ностальгия, и восхищение, и эстетическое удовольствие и злоба, злоба, лютая злоба. Вылизанный центр Москвы, но гигантский центр, удобства для инвалидов, спорт площадки, места отдыха, комфортная, в целом, среда. Богатство, богатство кругом. И вместе с тем у меня перед глазами родной город, город Улан-Удэ, входящий в состав России, где нищета, убогость, раздолбайство, злые глаза, люди, сводящие концы с концами... – отметил Левицкий на своей странице.



Далее Сергей Левицкий отмечает, что родной край богат водой (Байкал), золотом, нефритом и прочими недрами земли.



- И недра эти все принадлежат ни коренному народу, бурятам, ни русским, которые там проживают волею истории, а москвичам. Бурятию грабят много-много лет, подсовывая взамен подачки в виде дотаций из центра, а она, Бурятия, деградирует, вырождается, спивается, лишается ресурсов, человеческих ресурсов, мозгов то есть, нищает во имя чистых асфальтов Москвы, по которым ездят дорогущие авто, с мордами внутри, лоснящимися от сытости и переизбытка, - заключает Левицкий в Facebook.



Под постом худрука улан-удэнского театра разгорелась дискуссия. Подписчики, проживающие в столице России, возразили ему, что «Москва - один из субъектов РФ и точно так же производит отчисления в федеральный бюджет». Пользователи из Москвы поделились своими мыслями:



«Вот в этой вашей злобе мы и живем — москвичи. Не помню, чтобы я кого-нибудь грабила, хотя коренная москвичка. Но куда ни приеду, везде — живешь за наш счёт. А морды внутри машин чаще всего не московские. Мэр наш, например, со всей командой, да и Кремлевские обитатели»



«Справедливости ради, бюджет Москвы складывается из подоходного налога на высокие зарплаты, налогов на недвижимость и из того, что в Москве практически все центральные офисы. Что не значит, конечно, что бюджет России распределяется по России справедливо. Просто не думаю, что в этом виновата именно Москва как город»



«Вы удивитесь, Сергей, но Москва у Бурятии ничего не забирает. Не путайте Москву и Федерацию. Бюджетный федерализм не так работает. Не буду занудствовать, но вообще Москва - один из субъектов РФ и один из немногих регионов-доноров. Она точно так же производит отчисления в федеральный бюджет. Более того, из бюджета Москвы выделяются деньги на нужды федеральных органов власти. Столица. Весь крупный бизнес, все представительства, все главные офисы здесь. Я не считаю, что это правильно. Но Москва тут ни при чём. Мне тоже больше нравится, когда существуют несколько самодостаточных и независимых финансово-экономических центров, как в США, к примеру. В России, как в любом централизованном государстве, главный центр притяжения ресурсов в столице. Но Москва и москвичи у других регионов ничего не забирают. Бюджетный кодекс подтвердит. Другой вопрос: как заставить отдельно взятого олигарха перевести свой офис в Улан-Удэ, чтобы основная масса налогов шла в бюджет Бурятии. У меня нет на него ответа. Потому что по факту Россия не федерация, а сверхцентрализованная страна».



Позже Сергей Левицкий пояснил немного свою позицию, отметив, что, вероятно, криво изъяснился:



«Я не виню конкретно москвичей. Но Москва есть символ дико централизованной страны. Регионы, особенно богатые природными ресурсами, по факту являются оккупированными этим центром. Вы можете себе представить, что ничего, что есть у Бурятии, ей не принадлежит - все записано на московские крупные компании. Нас лишили природных ресурсов, местных жителей лишили идентичности, все крупные производства либо ликвидировали, либо присвоили в центре, мы ничего почти уже не производим. Мы папуасы, молящиеся на бусы от этого центра. А центр этот один - Москва. И сверхдоходы, высокие налоги, как вы верно отметили, возможны только в случае, когда эту финансовую подушку накачивает «пылесос» - центр».

