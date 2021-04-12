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Коллектив Русского драмтеатра из Улан-Удэ улетел на «Золотую маску»

Коллектив Русского драмтеатра из Улан-Удэ улетел на «Золотую маску»
Общество,  Фото:Александра Данилова
Театр имени Бестужева претендует на главную премию в нескольких номинациях

11 апреля коллектив Государственного русского драматического театра им.Н.А.Бестужева в составе 30 человек улетел в Москву для участия в конкурсной программе российского национального театрального фестиваля «Золотая маска».

13 апреля в 14.00 и в 19.00 на сцене театра «Русская песня» бестужевцы покажут «Наводнение» (16+) в постановке Сергея Левицкого на основе рассказа Евгения Замятина.

Спектакль претендует на «Золотую маску» в номинации «Драма/спектакль малой формы», в которой представлено 14 постановок. Среди них работы Электротеатра Станиславский, Большого драматического театра, новосибирского театра «Старый дом», пермского Театра-Театра.

Режиссёр и художник спектакля Сергей Левицкий претендует на премию в номинации «Драма/работа режиссёра», где он конкурирует с Юрием Бутусовым, Андреем Могучим, Борисом Юханановым, Петром Шерешевским и другими, а также в номинации «Драма/ работа художника».

Актриса Лиана Щетилина, исполнившая роль Софьи, поборется за «Лучшую женскую роль».

А Наталия Гара, художник по свету, с которой театр сотрудничает много лет, представлена в номинации «Драма/ работа художника по свету».


– Для нас войти в конкурсную программу фестиваля «Золотая маска» – это уже победа театра Бестужева, так как они впервые попали в основную программу. Это огромное достижение для региона, театры которого почти ежегодно претендуют на самую престижную театральную премию, которую можно сравнить с «Оскаром» в кино. Это событие общероссийского масштаба, – говорит министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

«Наводнение» – авторский спектакль Сергея Левицкого. Премьера состоялась в ноябре 2019 года. Вдохновленный фильмами в жанре «арт-хаус» режиссёр создал на основе рассказа Евгения Замятина «почти кино в семи главах». На «оголённый» замятинский сюжет он «нарастил» новых героев, новые сюжетные линии и, безусловно, новые смыслы. История бездетной семейной пары, взявшей на воспитание девочку-подростка, катастрофа в личной жизни Софьи и Трофима на фоне природного катаклизма – наводнения – у Сергея Левицкого становится катастрофой человечества. В спектакле семейная драма соединяется с темами насилия и ответственности каждого человека за мир, начиная от мира в душе и до мира на всей планете.

– Показ на «Золотой маске» – это, безусловно, заслуга Сергея Левицкого. С того момента, как он стал художественным руководителем, к нам приковано внимание профессионального сообщества, театр ежегодно попадает в лонг-лист премии, он стал по-настоящему заметен на театральной карте России, как современный, интересный театр, способный составить конкуренцию столичным коллективам, – рассказывает помощник художественного руководителя по связям с общественностью Юлия Федосова.

Российская национальная театральная премия и фестиваль «Золотая маска» ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства. Номинанты определены экспертными советами из премьер, вышедших с 1 августа 2019 по 31 июля 2020 года. Вместе эксперты посмотрели в театрах и на видео 902 спектакля. Итоги будут озвучены на торжественной церемонии вручения премий «Золотая маска», которая пройдёт 22 апреля в концертном зале «Зарядье».


По информации театра имени Бестужева
Русский драмтеатр золотая маска
 
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