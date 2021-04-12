Бурятия подключилась к линии «Антиконтрафакт»

Сообщить о нарушениях может любой житель Бурятии



В России стартовала единая федеральная горячая линия «Антиконтрафакт» для защиты граждан от нелегальной промышленной продукции. Сообщить о контрафакте можно по единому федеральному номеру 8 800 333 5 112.



За 11 месяцев 2020 года в России было выявлено 11 млн 800 тысяч позиций контрафактных промышленных товаров, рост фактически в два раза по сравнению с 2019 годом. Всего же по направлению непродовольственных товаров рынок контрафакта оценивается в 5,2 трлн руб, это 4,5% от ВВП страны.



- При активной гражданской позиции каждого потребителя - тех, кто против производства, оборота и потребления контрафактной продукции и не готов мириться с нарушениями прав потребителей, предпринимателей, кто ведет честный бизнес и выступает за цивилизованный рынок и честную конкуренцию - горячая линия «Антиконтрафакт» станет одним из эффективных механизмов противодействия незаконному обороту промышленной продукции. Активная обратная связь с потребителем – главный залог успеха проекта,- отметил президент международной ассоциации «Антиконтрафакт» Асламбек Аслаханов.



- Сообщать о фактах нарушения может любой потребитель, житель Бурятии. Любая инициатива общественной организации, которая идёт на пользу делу противодействия незаконному обороту промышленной продукции, получит полную поддержку минпромторга России и комиссии по незаконному обороту промышленной продукции при министерстве промышленности, торговли и инвестиций Бурятии, - отметил заместитель председателя правительства – министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Антон Виноградов.

