Жители Дальнего Востока охотно одалживают деньги коллегам

Более половины жителей ДФО хотя бы раз давали деньги в долг коллегам



Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей Дальневосточного федерального округа и выяснила, приходилось ли им давать деньги в долг коллегам по работе.



62% жителей ДФО рассказали, что, хотя бы однажды давали деньги в долг коллегам, остальные 38% в такой ситуации не оказывались. Интересно, что чаще других деньги одалживают представители автомобильного бизнеса, сотрудники сферы безопасности, а также госслужащие. Реже всего в долг дают преподаватели, медики и маркетологи.



На вопрос о том, всегда ли коллеги возвращали эти деньги, положительно ответили 70% жителей Дальневосточного ФО. Ещё 30% рассказали, что некоторые долги им так и не отдали.



Интересно, что среди участников опроса 49% недавно уволившихся жителей Дальнего Востока не занимали деньги после ухода с работы. Остальным так или иначе приходилось брать в долг: 28% — у друзей и знакомых, 21% — у родственников, 11% оформляли кредит в банке. Как правило, это представители транспортно-логистической сферы, рабочий персонал и деятели искусства. Совсем не много тех, кто вынужден был одалживать деньги после увольнения, среди HR-специалистов, высшего менеджмента и медиков.





