В Бурятии в магазине автозапчастей работали без трудовых книжек

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в селе Багдарин Баунтовского района Бурятии владелец магазина, торгующим автомобильными запчастями, нарушал трудовое законодательство.



Установлено, что работодателем не приняты правила внутреннего трудового распорядка, не организовано ведение и учёт трудовых книжек. Приказы о приёме на работу не содержат условия заключённых трудовых договоров, не объявляются работникам под роспись, экземпляры трудовых договоров им не выдаются.



Владельцу магазина внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения закона устранены.



Работодатель привлечён к административной ответственности, ему назначено наказание в виде предупреждения, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

