Пасмурная погода сохраняется в Бурятии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На севере удерживается минусовая температура



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 12 апреля, в республике сохранится холодная, преимущественно без осадков, погода. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах порывы до 14 м/с.



Температура днём +5,+10, по побережью Байкала и северу +2,-3.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +5,+7.



