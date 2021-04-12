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Пасмурная погода сохраняется в Бурятии

Пасмурная погода сохраняется в Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На севере удерживается минусовая температура

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 12 апреля, в республике сохранится холодная, преимущественно без осадков, погода. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах порывы до 14 м/с.

Температура днём +5,+10, по побережью Байкала и северу +2,-3.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +5,+7.

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