Новая школа обошлась в миллиард рублей
Новая школа на 1275 мест появится в рабочем посёлке Маркова, который находится под Иркутском и большинство жителей которого трудятся в городе.
Школа откроется 1 сентября этого года. Общие строительные работы завершены. Сейчас специалисты приступают к благоустройству территории, сообщили в правительстве Иркутской области.
- Сейчас нужно привести в порядок прилегающую территорию. Поручил усилить работу в этом направлении. В самой школе идёт установка мебели. В ближайшее время поступит дополнительное оборудование. Также завершается работа по формированию педагогического коллектива. Мы ожидаем что 1 сентября сюда придут около трёхсот первоклассников. От родителей сейчас подано сто заявлений, - сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
На базе детского сада микрорайона уже работает школа будущих первоклассников. Сейчас там организованы занятия для детей, которые посещают данное дошкольное учреждение. В мае подготовительные классы откроются в здании школы для остальных дошкольников.
В школе также будут сформированы классы для детей с особенностями развития (с расстройством аутистической системы). С детьми будут работать психологи, логопеды и другие специалисты.
Строительство школы в рабочем посёлке Маркова было начато в 2018 году. На эти цели было направлено более одного миллиарда рублей из федерального, областного и местного бюджетов.
В пригороде Иркутска откроется школа на 1275 мест
Общество, Фото:
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