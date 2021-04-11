В Бурятии продолжается операция «Мотоцикл»
УГИБДД по Бурятии раскрыло наиболее распространённые нарушения, которые допускают водители мототранспорта. Это неиспользование шлемов во время движения, выезд на полосу встречного движения, превышение скоростного режима, игнорирование сигналов поворота при перестроении и движение мопедов по тротуарам.
Госавтоинспекция напоминает об основных правилах безопасного вождения мотоцикла:
- мотоцикл должен быть зарегистрирован в органах ГИБДД;
- водитель обязан иметь водительское удостоверение соответствующей категории;
- управлять мототранспортом необходимо в мотошлеме и использовать специальную мотозащиту;
- перед выездом на дорогу следует проверить техническое состояние мотоцикла, устранить все неисправности;
- на дороге нужно неукоснительно соблюдать все требования Правил дорожного движения.
За управление мототранспортом без водительского удостоверения (в частности, без водительского удостоверения требуемой категории), нарушителю в соответствии с ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ предусмотрен административный штраф в размере от 5000 до 15 000 рублей и помещение транспортного средства на специализированную штрафстоянку. За передачу управления мототранспорта лицу, заведомо не имеющему права управления, в соответствии с ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ грозит штраф в размере 30 000 рублей.
С 11 по 20 апреля в республике проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл».
В Бурятии назвали самые частые нарушения мотоциклистов
Общество, Фото:
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