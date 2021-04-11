 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 апреля

10 апреля

09 апреля

Популярное

В Бурятии назвали самые частые нарушения мотоциклистов

В Бурятии назвали самые частые нарушения мотоциклистов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии продолжается операция «Мотоцикл»

УГИБДД по Бурятии раскрыло наиболее распространённые нарушения, которые допускают водители мототранспорта. Это неиспользование шлемов во время движения, выезд на полосу встречного движения, превышение скоростного режима, игнорирование сигналов поворота при перестроении и движение мопедов по тротуарам.

Госавтоинспекция напоминает об основных правилах безопасного вождения мотоцикла:

- мотоцикл должен быть зарегистрирован в органах ГИБДД;
- водитель обязан иметь водительское удостоверение соответствующей категории;
- управлять мототранспортом необходимо в мотошлеме и использовать специальную мотозащиту;
- перед выездом на дорогу следует проверить техническое состояние мотоцикла, устранить все неисправности;
- на дороге нужно неукоснительно соблюдать все требования Правил дорожного движения.

За управление мототранспортом без водительского удостоверения (в частности, без водительского удостоверения требуемой категории), нарушителю в соответствии с ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ предусмотрен административный штраф в размере от 5000 до 15 000 рублей и помещение транспортного средства на специализированную штрафстоянку. За передачу управления мототранспорта лицу, заведомо не имеющему права управления, в соответствии с ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ грозит штраф в размере 30 000 рублей.

С 11 по 20 апреля в республике проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл».


мотоциклисты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В пригороде Иркутска откроется школа на 1275 мест
В пригороде Иркутска откроется школа на 1275 мест
Общество, 11.04.2021
Новая школа обошлась в миллиард рублей
В Бурятии назвали самые частые нарушения мотоциклистов
В Бурятии назвали самые частые нарушения мотоциклистов
Общество, 11.04.2021
В Бурятии продолжается операция «Мотоцикл»
«До сих пор слышу твой смех»: В Бурятии вспоминают Евгения Замалиева
«До сих пор слышу твой смех»: В Бурятии вспоминают Евгения Замалиева
Общество, 11.04.2021
Супруга скончавшегося режиссёра Евгения Замалиева посвятила ему трогательный пост
Бурятский борец завоевал бронзу первенства России
Бурятский борец завоевал бронзу первенства России
Общество, 11.04.2021
Ещё один бурятский борец стал пятым
Родители Адисы вылетели в Москву по приглашению главы Бурятии
Родители Адисы вылетели в Москву по приглашению главы Бурятии
Общество, 11.04.2021
Сегодня утром родители малышки Адисы, больной СМА, отправились в столицу
В Кяхте на улице установят теннисный стол
В Кяхте на улице установят теннисный стол
Общество, 11.04.2021
Также появятся семь уличных тренажёров
В Бурятии село спасли благодаря резке льда
В Бурятии село спасли благодаря резке льда
Общество, 11.04.2021
Работы проводились на реке Кома
Ещё один человек умер от коронавируса в Бурятии
Ещё один человек умер от коронавируса в Бурятии
Общество, 11.04.2021
В реанимации находятся более 50 пациентов с коронавирусом
В Улан-Удэ планируют ввести льготный проезд
В Улан-Удэ планируют ввести льготный проезд
Общество, 11.04.2021
Льготный проезд коснётся не всего общественного транспорта
В Бурятии холодная погода
В Бурятии холодная погода
Общество, 11.04.2021
Ожидается сильный ветер 
В Бурятии военные приведут в порядок памятники
В Бурятии военные приведут в порядок памятники
Общество, 10.04.2021
Работы проведут в городах и сёлах 
Жительница Бурятии получила срок за кражу 600 рублей
Жительница Бурятии получила срок за кражу 600 рублей
Общество, 10.04.2021
Женщина украла деньги с чужой карты 
В Бурятии детям напомнили ПДД
В Бурятии детям напомнили ПДД
Общество, 10.04.2021
Профилактическое проводили школьники   
В Бурятии ГИБДД проверяет детсады и школы
В Бурятии ГИБДД проверяет детсады и школы
Общество, 10.04.2021
Проверки прошли в Прибайкальском районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^