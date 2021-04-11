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В Бурятии выбрали лучшие агитбригады юных инспекторов движения

В Бурятии выбрали лучшие агитбригады юных инспекторов движения
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Победили команды из районов

В Бурятии подвели итоги ежегодного конкурса агитбригад отрядов юных инспекторов движения (ЮИД).

Участникам необходимо было прислать портфолио об отряде ЮИД, презентацию о проведённых активистами мероприятиях и видео творческого выступления агитбригады. В этом году школьники соревновались в двух возрастных категориях: «Лидеры ЮИД» (10-12 лет) и «Волонтёры ЮИД» (13-15 лет).

В конкурсе участвовали 25 команд из 15 районов республики и Улан-Удэ.

Жюри определило следующих победителей. В номинации «Лидеры ЮИД» первое место присуждено отряду ЮИД «Светофорчики» Сосново-Озёрской средней школы №2 Еравнинского района. Вторыми стали ЮИДовцы Коменской школы Прибайкальского района. Третье место занял отряд ЮИД «Сигнал» Иволгинского центра дополнительного образования.

В категории «Волонтёры ЮИД» победителем признана команда «Зебра» из посёлка Новый Уоян Северо-Байкальского района. Второе место занял отряд ЮИД «Светофор» Зарубинской школы Джидинского района. Третье - ЮИДовцы Киретской школы Бичурского района.

Награждение конкурсантов прошло в формате онлайн-конференции. Участники смогли увидеть и поприветствовать друг друга.

В ближайшее время победители и призёры получат памятные подарки и грамоты, сообщили в МВД по Бурятии. 


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