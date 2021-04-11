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В Бурятии село спасли благодаря резке льда

В Бурятии село спасли благодаря резке льда
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Работы проводились на реке Кома

На реке Кома в Прибайкальском районе Бурятии завершены ледорезные работы. Таким образом, снята угроза подтопления одноимённого села Кома.

- Вода освободила придомовые территории в селе. Вода уходит в русло реки Кома естественным путём по пропиленным каналам, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», несколько дней назад талые воды в Коме подтопили несколько придомовых территорий, а также пришли в жилой дом. Не повезло 65-летнему пенсионеру, в доме которого вода затопила полы. На месте побывал заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.

От подтопления Кому спасла рабочая группа из спасательного подразделения и волонтёров. На месте спасатели и волонтёры провели комплекс работ, в том числе по резке льда, которые позволили предотвратить негативное развитие событий.

Мониторинг обстановки продолжается. 
подтопление
 
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