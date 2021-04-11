Работы проводились на реке Кома
На реке Кома в Прибайкальском районе Бурятии завершены ледорезные работы. Таким образом, снята угроза подтопления одноимённого села Кома.
- Вода освободила придомовые территории в селе. Вода уходит в русло реки Кома естественным путём по пропиленным каналам, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», несколько дней назад талые воды в Коме подтопили несколько придомовых территорий, а также пришли в жилой дом. Не повезло 65-летнему пенсионеру, в доме которого вода затопила полы. На месте побывал заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.
От подтопления Кому спасла рабочая группа из спасательного подразделения и волонтёров. На месте спасатели и волонтёры провели комплекс работ, в том числе по резке льда, которые позволили предотвратить негативное развитие событий.
Мониторинг обстановки продолжается.
В Бурятии село спасли благодаря резке льда
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В реанимации находятся более 50 пациентов с коронавирусом
Льготный проезд коснётся не всего общественного транспорта
Ожидается сильный ветер
Работы проведут в городах и сёлах
Женщина украла деньги с чужой карты
Профилактическое проводили школьники
Проверки прошли в Прибайкальском районе
Историческое событие случилось накануне
Представляем архивные снимки фотокорреспондента Сергея Тарасенко
Отключение произошло в первой половине дня
Молодых людей арестовали
За прошедшие сутки не зарегистрировано смертельных случаев
Более десяти тысяч километров прошли участники команды Заиграевского района, чтобы получить медаль всероссийских соревнований по фоновой ходьбе
В ДТП столкнулись «Истана» и «Тойота»
Предварительная регистрация проводится до 15 апреля включительно