Льготный проезд коснётся не всего общественного транспорта
В Улан-Удэ вновь вернулись к обсуждению введения льготных проездных в общественном транспорте. Подобная система практикуется во многих крупных городах Дальнего Востока, а также соседнем Иркутске. В горсовете Улан-Удэ прозвучало предложение коллективно обратиться по этому поводу к полпреду президента России в ДФО Юрию Трутневу.
- Деньги немалые требуются, и на нам легко не справиться, но льготный проезд нужен, - говорит депутат горсовета Вадим Бредний. – Льготный проезд – это дети-сироты, это инвалиды, это ветераны, необеспеченные семьи, это большой слой населения. Мы адресно должны оказать им помощь.
Сейчас обсуждается, чтобы для этих категорий граждан дать скидку на проезд от 30% до 50%.
Администрация Улан-Удэ сообщает, что работа в этом направлении ведётся. Соответствующее письмо от мэрии города направлено в министерство социальной защиты Бурятии. Если всё пойдёт по плану, то льготный проезд может появиться во второй половине 2021-го, либо в следующем году.
Льготный проезд станет доступным только на муниципальных автобусах и трамваях. Частных маршруток он не коснётся.
В Улан-Удэ планируют ввести льготный проезд
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