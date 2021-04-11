В Улан-Удэ планируют ввести льготный проезд

Льготный проезд коснётся не всего общественного транспорта



В Улан-Удэ вновь вернулись к обсуждению введения льготных проездных в общественном транспорте. Подобная система практикуется во многих крупных городах Дальнего Востока, а также соседнем Иркутске. В горсовете Улан-Удэ прозвучало предложение коллективно обратиться по этому поводу к полпреду президента России в ДФО Юрию Трутневу.



- Деньги немалые требуются, и на нам легко не справиться, но льготный проезд нужен, - говорит депутат горсовета Вадим Бредний. – Льготный проезд – это дети-сироты, это инвалиды, это ветераны, необеспеченные семьи, это большой слой населения. Мы адресно должны оказать им помощь.



Сейчас обсуждается, чтобы для этих категорий граждан дать скидку на проезд от 30% до 50%.



Администрация Улан-Удэ сообщает, что работа в этом направлении ведётся. Соответствующее письмо от мэрии города направлено в министерство социальной защиты Бурятии. Если всё пойдёт по плану, то льготный проезд может появиться во второй половине 2021-го, либо в следующем году.



Льготный проезд станет доступным только на муниципальных автобусах и трамваях. Частных маршруток он не коснётся.



