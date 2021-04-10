Отключение произошло в первой половине дня
Накануне, 9 апреля, в 11:20 при проведении земляных работ обществом с ограниченной ответственностью на территории Бурятского государственного университета произошло аварийное отключение электроэнергии из-за повреждения кабельной линии.
Под отключение электроэнергии частично попали потребители ул. ул. Гагарина, ул. Пушкина,23, 24, ул. Добролюбова, ул. Хоца Намсараева, ул. Пржевальского.
В 11:32 запитали потребителей ул. Гагарина, ул. Пржевальского. В 12:38 запитали оставшихся потребителей по нормальной схеме. Время отключения составило около полутора часов, сообщается в оперативной сводке по городу.
Пять улиц в Улан-Удэ оставались без света
Общество, Фото:
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