 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 апреля

09 апреля

Популярное

Пять улиц в Улан-Удэ оставались без света

Пять улиц в Улан-Удэ оставались без света
Общество,  Фото:pixabay.com
Отключение произошло в первой половине дня

Накануне, 9 апреля, в 11:20 при проведении земляных работ обществом с ограниченной ответственностью на территории Бурятского государственного университета произошло аварийное отключение электроэнергии из-за повреждения кабельной линии.

Под отключение электроэнергии частично попали потребители ул. ул. Гагарина, ул. Пушкина,23, 24, ул. Добролюбова, ул. Хоца Намсараева, ул. Пржевальского.

В 11:32 запитали потребителей ул. Гагарина, ул. Пржевальского. В 12:38 запитали оставшихся потребителей по нормальной схеме. Время отключения составило около полутора часов, сообщается в оперативной сводке по городу.

отключение света
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Было — стало: Дворец пионеров
Было — стало: Дворец пионеров
Общество, 10.04.2021
Представляем архивные снимки фотокорреспондента Сергея Тарасенко 
Ещё 44 жителя Бурятии заболели COVID-19
Ещё 44 жителя Бурятии заболели COVID-19
Общество, 10.04.2021
За прошедшие сутки не зарегистрировано смертельных случаев 
«Завоевали серебро»: Вячеслав Дамдинцурунов наградил призеров уникального чемпионата
«Завоевали серебро»: Вячеслав Дамдинцурунов наградил призеров уникального чемпионата
Общество, 10.04.2021
Более десяти тысяч километров прошли участники команды Заиграевского района, чтобы получить медаль всероссийских соревнований по фоновой ходьбе
В Улан-Удэ после ДТП автомобиль увозили на эвакуаторе
В Улан-Удэ после ДТП автомобиль увозили на эвакуаторе
Общество, 10.04.2021
В ДТП столкнулись «Истана» и «Тойота»
В Бурятии пройдут поисково-спасательные учения отряда «ЛизаАлерт»
В Бурятии пройдут поисково-спасательные учения отряда «ЛизаАлерт»
Общество, 10.04.2021
Предварительная регистрация проводится до 15 апреля включительно
В Кяхте откроется выставка о космонавте Николае Рукавишникове
В Кяхте откроется выставка о космонавте Николае Рукавишникове
Общество, 10.04.2021
Три года его жизни были связаны с этим городом
В Бурятии ожидается снег
В Бурятии ожидается снег
Общество, 10.04.2021
В Улан-Удэ существенных осадков не прогнозируется 
В Бурятии пробегут «Байкальский лыжный марафон»
В Бурятии пробегут «Байкальский лыжный марафон»
Общество, 09.04.2021
Традиционно марафон состоится в Баргузинском заливе в селе Максимиха
В Чите состоится массовый флешмоб ко Дню космонавтики
В Чите состоится массовый флешмоб ко Дню космонавтики
Общество, 09.04.2021
Мероприятие пройдёт на площади Ленина
Монголия вводит строгий карантин с 10 апреля
Монголия вводит строгий карантин с 10 апреля
Общество, 09.04.2021
Ограничения продлятся по 25 апреля
В Бурятии выбрали лучших юных инспекторов движения
В Бурятии выбрали лучших юных инспекторов движения
Общество, 09.04.2021
Конкурс проводился дистанционно с 15 марта по 7 апреля
Летом Забайкалье примет фестиваль современного искусства
Летом Забайкалье примет фестиваль современного искусства
Общество, 09.04.2021
Мероприятие будет проходить в течение трёх недель
Братчанка претендует на премию Европейских олимпийских комитетов
Братчанка претендует на премию Европейских олимпийских комитетов
Общество, 09.04.2021
В случае победы она получит денежный сертификат в размере 15 тысяч евро

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^