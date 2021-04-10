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Два жителя Бурятии воровали телефоны у иркутян

Два жителя Бурятии воровали телефоны у иркутян
Общество,  Фото:screenshot
Молодых людей арестовали

В Иркутске полицейские задержали серийных воров. Молодые люди подозреваются в совершении ряда хищений сотовых телефонов.

По предварительным данным, злоумышленники приехали в Иркутск из Бурятии, чтобы промышлять кражами, которые совершали в кафе, магазинах, рынках и других общественных местах. Присмотревшись к своей жертве и определив предмет кражи, один из них подходил ближе и в момент «случайного» столкновения вытаскивал сотовый из кармана или сумки потерпевшей. Украденное продавали или сдавали в скупку.

Полицейские задержали подозреваемых после совершения очередного противоправного деяния, которое запечатлели камеры видеонаблюдения. Кроме того, оперативникам удалось установить их причастность ещё к 10 подобным событиям. По каждому факту возбуждено уголовное дело. Обоих заключили под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.


кража Иркутск
 
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