Два жителя Бурятии воровали телефоны у иркутян

Молодых людей арестовали



В Иркутске полицейские задержали серийных воров. Молодые люди подозреваются в совершении ряда хищений сотовых телефонов.



По предварительным данным, злоумышленники приехали в Иркутск из Бурятии, чтобы промышлять кражами, которые совершали в кафе, магазинах, рынках и других общественных местах. Присмотревшись к своей жертве и определив предмет кражи, один из них подходил ближе и в момент «случайного» столкновения вытаскивал сотовый из кармана или сумки потерпевшей. Украденное продавали или сдавали в скупку.



Полицейские задержали подозреваемых после совершения очередного противоправного деяния, которое запечатлели камеры видеонаблюдения. Кроме того, оперативникам удалось установить их причастность ещё к 10 подобным событиям. По каждому факту возбуждено уголовное дело. Обоих заключили под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.





