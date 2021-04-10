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В Улан-Удэ после ДТП автомобиль увозили на эвакуаторе

В Улан-Удэ после ДТП автомобиль увозили на эвакуаторе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В ДТП столкнулись «Истана» и «Тойота»

8 апреля около 13:00 на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ произошло ДТП.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Истана Санг Йонг», съезжая с главной дороги, не предоставил преимущество автомобилю «Тойота Краун». В результате произошло лобовое столкновение.

За рулём «Истаны» находился пенсионер.

В результате ДТП перекрёсток был заблокирован. В автоаварии никто не пострадал, однако «Тойота» получила сильные механические повреждения, для транспортировки потребовался эвакуатор.



Как сообщал «Байкал-Daily», вчера из-за ДТП на Селенгинском мосту было парализовано движение в городе. Люди несколько часов добирались до дома. 
ДТП
 
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