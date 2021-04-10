В Улан-Удэ после ДТП автомобиль увозили на эвакуаторе

В ДТП столкнулись «Истана» и «Тойота»
8 апреля около 13:00 на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ произошло ДТП.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Истана Санг Йонг», съезжая с главной дороги, не предоставил преимущество автомобилю «Тойота Краун». В результате произошло лобовое столкновение.
За рулём «Истаны» находился пенсионер.
В результате ДТП перекрёсток был заблокирован. В автоаварии никто не пострадал, однако «Тойота» получила сильные механические повреждения, для транспортировки потребовался эвакуатор.
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