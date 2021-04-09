В столице Бурятии идут экологические акции по уборке мусора
В Железнодорожном районе запланировано 68 экологических акций, в Советском – 46, в Октябрьском – 48, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.
Сейчас управляющие компании и ТСЖ убирают свои прилегающие территории, подвалы, чердаки. МБУ «Комбинат по благоустройству» начал работы по покраске, помывке урн, скамеек, малых архитектурных форм в центральной части города.
Субботники начались во всех районах города. В Октябрьском районе во время уборки территории в сквере «Зодчий» было собрано более 500 мешков мусора – это 80 кубов. 16 апреля пройдет субботник на территории старейшего кладбища в мкр имени Горького. Администрация Октябрьского района призывает всех неравнодушных жителей принять активное участие и привести в порядок не только могилы своих близких, но и заброшенные могилы наших земляков.
В Советском районе прошёл субботник в сквере «Яблоневый», в котором приняли участием 120 человек. Местные жители вместе с детьми убирали сухую траву, листву и бытовой мусор, а на следующей неделе планируют подстричь деревья и кустарники. Администрация района совместно со студентами Колледжа искусств им. П.И. Чайковского, Бурятского лесопромышленного колледжа, Торгово-экономического техникума, Бурятского республиканского индустриального техникума убрали склон у композиции «Гэсэр», горы Батарейной, Набережной и т. д. В экологической акции приняли участие 80 человек. Собрано более 30 куб. м. мусора.
Мусор после уборок вывозит комбинат по благоустройству.
В улан-удэнском сквере «Зодчий» собрали 500 мешков мусора
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В случае победы она получит денежный сертификат в размере 15 тысяч евро
Итоги конкурса подведут 12 мая
Акция прошла в рамках недели здорового образа жизни
Полученные результаты в демонтированном доме в Ангарске не соответствуют результатам ранее выполненных исследований
С детьми, согласившимися на заселение, заключены договоры найма на пять лет
В столице Бурятии идут экологические акции по уборке мусора
Яна Жапова приняла участие в турнире «Nizami Ganjavi-880» в составе сборной России
Стартует строительство пилотного участка по маршруту Московского тракта
Они разместятся в улусе Жаргаланта, посёлке Бараты и селе Гусиное Озеро
В мероприятии участвовали митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф и епископ Северобайкальский и Сосново-Озёрский Николай
В республике появится региональный центр по хоккею и центр единоборств
У памятника Юрию Гагарину пройдёт митинг, посвящённый 60-летию первого в мире полёта человека в космос
Церемония прошла в Бурятском театре драмы
Об этом заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев
Константин Горбенко скончался от коронавируса