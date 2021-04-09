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В улан-удэнском сквере «Зодчий» собрали 500 мешков мусора

В улан-удэнском сквере «Зодчий» собрали 500 мешков мусора
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
В столице Бурятии идут экологические акции по уборке мусора

В Железнодорожном районе запланировано 68 экологических акций, в Советском – 46, в Октябрьском – 48, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.

Сейчас управляющие компании и ТСЖ убирают свои прилегающие территории, подвалы, чердаки. МБУ «Комбинат по благоустройству» начал работы по покраске, помывке урн, скамеек, малых архитектурных форм в центральной части города.

Субботники начались во всех районах города. В Октябрьском районе во время уборки территории в сквере «Зодчий» было собрано более 500 мешков мусора – это 80 кубов. 16 апреля пройдет субботник на территории старейшего кладбища в мкр имени Горького. Администрация Октябрьского района призывает всех неравнодушных жителей принять активное участие и привести в порядок не только могилы своих близких, но и заброшенные могилы наших земляков.

В Советском районе прошёл субботник в сквере «Яблоневый», в котором приняли участием 120 человек. Местные жители вместе с детьми убирали сухую траву, листву и бытовой мусор, а на следующей неделе планируют подстричь деревья и кустарники. Администрация района совместно со студентами Колледжа искусств им. П.И. Чайковского, Бурятского лесопромышленного колледжа, Торгово-экономического техникума, Бурятского республиканского индустриального техникума убрали склон у композиции «Гэсэр», горы Батарейной, Набережной и т. д. В экологической акции приняли участие 80 человек. Собрано более 30 куб. м. мусора.

Мусор после уборок вывозит комбинат по благоустройству.
мусор уборка
 
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