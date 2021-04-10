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«Завоевали серебро»: Вячеслав Дамдинцурунов наградил призеров уникального чемпионата

«Завоевали серебро»: Вячеслав Дамдинцурунов наградил призеров уникального чемпионата
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
Более десяти тысяч километров прошли участники команды Заиграевского района, чтобы получить медаль всероссийских соревнований по фоновой ходьбе

Программа «Человек идущий» и чемпионат по командной фоновой ходьбе проходят в России уже второй год подряд. Задача участников - пройти как можно больше шагов за месяц соревнований. Чемпионат действительно уникальный - ограничений по возрасту и спортивной подготовке нет, главное условие: любить ходить пешком.

В 2020 году в чемпионате по фоновой ходьбе приняли участие свыше 400 команд из разных регионов страны. Бурятию представляли команды из 14 муниципалитетов. Муниципальная команда Заиграевского района стала второй по всей России.

- Мы не просто ходили, мы созванивались, списывались в группе, считали, кто сколько прошёл шагов. Поглядывали за конкурентами. Две недели соревнований наша команда была на первом месте, но потом, видимо, сказалась разница во времени - участники из других регионов ещё «наматывают» шаги, а мы уже спим, у нас уже ночь. Поэтому утром вставали пораньше, включали специальное приложение на телефоне, трекер шагов, и начинали догонять, - рассказала капитан команды Заиграевского района Светлана Снегирёва.

Всего за месяц соревнований команды прошли почти 4,5 миллиона километров, участники из Бурятии только расстояние от Улан-Удэ до Заиграева «нахаживали» за день шесть раз. Как отметил на чествовании победителей министр спорта и молодёжной политики республики Вячеслав Дамдинцурунов, такие соревнования нужно проводить и у нас, на республиканском уровне. Министр предложил состязаться целыми районами, а в лучших - как поощрение - строить новые спортивные площадки, вовлекая в спорт как можно больше жителей Бурятии.  



правительство РБ
 
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