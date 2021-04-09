В Бурятии школьники сдадут пробный ЕГЭ

Экзамен пройдёт с 12 по 16 апреля



С 12 по 16 апреля выпускники 11-х классов примут участие в тренировочном экзамене по русскому языку, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Бурятии.



Проведение тренировочного ЕГЭ предназначено, в первую очередь, для обучения работников пунктов проведения экзаменов. Они научатся печатать комплекты экзаменационных материалов в пункте проведения экзамена, сканировать экзаменационные материалы в аудитории.



Такие тренировки помогают определить техническую готовность аудиторий.



27 апреля выпускники республики примут участие во всероссийских тренировочных мероприятиях по информатике и ИКТ, а 13 мая — по обществознанию и устной части по английскому языку.





