Женщине-инвалиду не выдали положенные кресла-коляски
В прокуратуру обратилась жительница Иркутской области, которая страдает тяжёлой формой заболевания и является инвалидом 1 группы. Индивидуальной программой реабилитации предусмотрено предоставление двух кресел-колясок с ручным приводом – комнатной и прогулочной.
Однако Иркутское региональное отделение фонда социального страхования не объявило вовремя торги на поставку кресел-колясок.
В региональное отделение фонда социального страхования было внесено представление об устранении нарушений закона. Благодаря вмешательству прокуратуры женщина-инвалид обеспечена необходимыми техническими средствами реабилитации, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
В Иркутской области прокуратура помогла инвалиду с креслами-колясками
Общество, Фото:
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