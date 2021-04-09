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В Иркутской области прокуратура помогла инвалиду с креслами-колясками

В Иркутской области прокуратура помогла инвалиду с креслами-колясками
Общество,  Фото:pixabay.com
Женщине-инвалиду не выдали положенные кресла-коляски

В прокуратуру обратилась жительница Иркутской области, которая страдает тяжёлой формой заболевания и является инвалидом 1 группы. Индивидуальной программой реабилитации предусмотрено предоставление двух кресел-колясок с ручным приводом – комнатной и прогулочной.

Однако Иркутское региональное отделение фонда социального страхования не объявило вовремя торги на поставку кресел-колясок.

В региональное отделение фонда социального страхования было внесено представление об устранении нарушений закона. Благодаря вмешательству прокуратуры женщина-инвалид обеспечена необходимыми техническими средствами реабилитации, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
прокуратура инвалиды
 
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