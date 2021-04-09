Ещё три ледовые переправы закрыли в Иркутской области

Общество, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Выезд на лёд сейчас опасен



В Жигаловском районе Иркутской области на реке Илге завершена эксплуатация переправы «Посёлок Жигалово – село Усть-Илга». В Киренском районе прекращено действие ледовой дороги «Город Киренск – посёлок Визирный» на реке Лене. В Тулунском районе запрещён проезд для всех видов транспорта по переправе «Посёлок Аршан» на реке Ие.



Специалисты дорожной службы на закрытых переправах демонтировали дорожные знаки и информационные щиты, установили знаки, запрещающие движение автомобильного транспорта по ледовым переправам. На съездах возведены валы и выставлены шлагбаумы, препятствующие выезду на лёд, проведено его чернение.



На контроле остаются 17 ледовых переправ, действующие в Киренском, Усть-Кутском, Бодайбинском, Мамско-Чуйском, Катангском районах.



Ледовая обстановка в регионе нестабильна. При среднесуточной температуре выше нуля градусов толщина льда уменьшается на треть за неделю, что существенно уменьшает срок действия ледовых переправ, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

