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В Иркутске отметят День космонавтики

В Иркутске отметят День космонавтики
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
У памятника Юрию Гагарину пройдёт митинг, посвящённый 60-летию первого в мире полёта человека в космос

В Иркутске состоялся субботник, посвящённый Дню космонавтики. В преддверии праздника волонтёры города, а также специалисты МКУ «Городская среда» привели в порядок территорию у памятника Юрию Гагарину.

- 12 апреля 2021 года отмечается 60 лет со дня первого в мире полёта человека в космос. Именно в этот день 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин сказал «Поехали» и на корабле «Восток» пронёсся над землёй. В честь этого события в городе Иркутске запланирован ряд мероприятий. Сегодня, перед праздником, мы решили привести в порядок памятник, установленный в Иркутске в честь первого космонавта. Молодёжь активно откликнулась на призыв привести в порядок знаковое место, – рассказал начальник отдела по молодёжной политике администрации города Иркутска Илья Мершеев.

12 апреля в 12:00 у памятника Юрию Гагарину состоится митинг (0+), посвящённый Дню космонавтики. В нем примут участие актив городского совета ветеранов и ветераны 30 воздушной армии. К мемориалу будут возложены цветы. В 17:00 в 130 квартале в районе музейно-планетарного комплекса «Ноосфера» пройдёт «Космическая викторина» (6+). Победители конкурсов получат пригласительные билеты в Иркутский планетарий и памятную сувенирную продукцию. В этот же день в 20:00 в амфитеатре острова Юность запланировано проведение мини-лекций на космическую тематику, тротуарная астрономия, а также флешмоб, во время которого участники с фонариками выстроятся в форме космической ракеты (0+).

23 апреля в 15:00 в филиале музея истории города Иркутска «Дом ремёсел и фольклора» состоится открытие выставки-конкурса детского творчества «Космические старты» (0+), посвящённой 60-летию полёта в космос Юрия Гагарина. 24 апреля с 18:00 до 21:00 в рамках всероссийской акции «Библионочь 2021» пройдёт мероприятие «Книга – путь к звёздам» (6+). В библиотеке имени Полевых запланированы экскурсии, громкие чтения, встречи с литераторами и учёными, лекции и мастер-классы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Иркутск день космонавтики юбилей
 
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