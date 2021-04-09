За сутки выявили 160 новых больных
По данным оперштаба, на утро 9 апреля в Иркутской области зарегистрировано 63 226 подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом с начала пандемии. Суточный прирост составил 160 человек.
Госпитализировано 1378 человек.
За всё время выздоровело 61 299 пациентов, в том числе 177 выписались за последние сутки.
За весь период умер 2191 пациент, восемь из них скончались накануне.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии за сутки выявили 46 больных коронавирусом. Общее число случаев заражения COVID-2019 в Бурятии достигло 36 465.
Коронавирус в Иркутской области перешагнул отметку в 63 тысячи
Общество, Фото:
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