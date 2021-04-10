Предварительная регистрация проводится до 15 апреля включительно
С 23 по 25 апреля в селе Тагархай Тункинского района Бурятии состоятся III Прибайкальские межрегиональные учения добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Заезд пройдёт 23 апреля. 24 апреля будут проведены полевые учения. 25 апреля в первой половине дня состоятся разбор и аналитика, во второй половине дня – выезд.
На учения с собой нужно взять:
1. Одежду по погоде. Обувь – только высокая (сапоги, берцы, треккинговые ботинки). Кроссовки не приветствуются, так как в лесу может быть вода. Обязательно брать с собой защиту от дождя/снега (куртки, дождевики) и головные уборы, желательна запасная одежда.
2. Спальные мешки и коврики.
3. Деньги на питание из расчёта 300 рублей на человека в день (не считая питания в дороге).
4. Можно привезти еду с собой, также лишней не бывает вода.
5. Паспорт.
Категорически запрещено брать с собой на учения:
1. Любые алкогольные напитки.
2. Любое оружие (газовое, огнестрельное, травматическое, колющие и режущие предметы, баллончики, докеры и т.д.), взрывчатые вещества (салюты, ракетницы и т.д.).
Регистрация на учения обязательна. Предварительная регистрация закроется 15 апреля в 23:59. Организаторы оставляют за собой право закрыть регистрацию раньше, если будет превышена квота по количеству участников. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Возрастное ограничение 18+
В Бурятии пройдут поисково-спасательные учения отряда «ЛизаАлерт»
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