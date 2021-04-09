В сёлах Селенгинского района Бурятии построят спортивные площадки

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

Они разместятся в улусе Жаргаланта, посёлке Бараты и селе Гусиное Озеро



В сёлах Селенгинского района Бурятии станет возможным бесплатный доступ детей к современным спортивным сооружениям. В рамках муниципальной программы будет финансироваться строительство открытых спортивных площадок.



Согласно проекту, на открытых спортивных комплексах в улусе Жаргаланта и посёлке Бараты будут располагаться футбольные поля с искусственным газоном размером 40х20 м и площадки с уличными тренажёрами (площадка для воркаута) размером 20х20 м с резиновым покрытием.



В селе Гусиное Озеро спортивный комплекс, кроме футбольного поля и площадки для воркаута, включает в себя ещё и универсальную спортивную площадку для игр в волейбол и баскетбол, а также беговые дорожки, яму для прыжков в длину и сборно-разборные трибуны для зрителей.



- После рассмотрения проектов эксперты Госэкспертизы РБ вынесли заключение, что объёмно-планировочные решения спортивных комплексов выполнены на основании современных требований к технологическому оснащению, размещены с учётом оптимальной ориентации по сторонам света и отвечают другим градостроительным и архитектурным требованиям; сметная стоимость определена достоверно, - сообщает пресс-служба министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии.

