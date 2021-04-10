В Улан-Удэ существенных осадков не прогнозируется
По данным Бурятского гидрометцентра, 10 апреля по республике местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, по юго-западу и трассе БАМ до умеренного. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15-20 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -12,-17, днём +3,+8, местами 0,-5.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью -3,-5, днём +4,+6.
В Бурятии ожидается снег
Общество, Фото:
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