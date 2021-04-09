В Бурятии скалы очищали от надписей вандалов

Общество, Фото: предоставлено Тункинским нацпарком

В нацпарке республики прошла экологическая акция



8 апреля сотрудники национального парка «Тункинский» провели ежегодную экологическую акцию. Они сводили надписи вандалов на скалах у первого водопада реки Кынгарга и собрали мусор вдоль экологической тропы.



Первый водопад реки Кынгарга - одно из самых известных и посещаемых мест, ежегодно его красотами спешат полюбоваться более 100 тысяч туристов и отдыхающих.



- Подобные акции нацелены на сохранение природных территорий и развитие бережного отношения к окружающей среде. И стали для нас традиционными. Ежегодно силами сотрудников производится уборка территорий, самых посещаемых мест национального парка «Тункинский», - отмечает организатор экологической акции Ирина Натоко, специалист отдела туризма и рекреации.



Национальный парк поблагодарил волонтёров из числа студентов Байкальского колледжа недропользования и Евгения Столбикова за проведённую совместную акцию.

