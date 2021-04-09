Акция прошла в рамках недели здорового образа жизни
На железнодорожном вокзале станции Чита-2 впервые прошла потешная зарядка под руководством персонажа в образе императора Петра I. Как известно, в молодости царь-реформатор много внимания уделял физической подготовке солдат своих потешных полков. Поучаствовать в зарядке смогли все желающие – пассажиры, посетители и сотрудники вокзала.
Кроме того, в здании вокзального комплекса в течение недели работала выставка детских рисунков «Мы за ЗОЖ!». Дети изобразили своё видение здорового образа жизни. Темами их работ стали спортивные занятия, здоровое питание, защитные меры от коронавируса.
- Неделя здорового образа жизни прошла по всей сети дорог РЖД. На Забайкальской магистрали с 5 по 9 апреля были организованы спортивные мероприятия, консультации врачей, мастер-классы, лекции об основах здорового образа жизни, популяризаторские акции. Часть мероприятий были организованы онлайн. Так, все желающие могли присоединиться к челленджу в социальной сети Instagram «PRO-Здоровье». К проведению мероприятий также присоединился профсоюз железнодорожников. Волонтёры магистрали раздали сотрудникам листовки с комплексом производственной зарядки и мандарины, - сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.
Пётр I провёл потешную зарядку для посетителей вокзала Читы
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