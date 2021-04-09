Жителей Бурятии просят воздержаться от посещения нацпарка

Оттепель испортила лесную дорогу



В Забайкальском национальном парке резкое потепление ухудшило дорожную обстановку.



Из-за потепления по ночам уже не так сильно примораживает и снег тает всё быстрее и активнее. Накопившаяся вода не просачивается сквозь ещё не оттаявшую землю и скапливается в огромные лужи, которые местами перекрывают всё полотно неширокой лесной дороги контроль-пропускной пункт – Монахово.



- Осенние снегопады сформировали большие сугробы в лесах, и они ещё некоторое время будут подпитывать ручейки, которые прорезают в грунтовой дороге глубокие промоины. Дорожные работы ещё невозможны и единственное, что мы можем сделать это воздержаться от разрушающего воздействия автомобилей на дорогу в период распутицы, - сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



К посетителям обратились с просьбой ограничить посещение Забайкальского национального парка.



- Данная мера не только позволит уменьшить негативное воздействие на дорожное полотно, но и заметно сохранит подвеску вашего автомобиля и ваши нервы. Просим на период «распутицы» выбрать для отдыха более доступное направление и вдоволь насладиться пробуждением природы, - отметили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».





