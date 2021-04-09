Единая дальневосточная авиакомпания начнёт работу в течение ближайших месяцев

Общество, Фото: пресс-служба минвостокразвития России

Об этом заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев



Создание единой дальневосточной авиационной компании стало одной из тем заседания совета Дальневосточного федерального округа, прошедшего в Петропавловске-Камчатском под руководством заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.



- Мы обсуждали создание единой дальневосточной авиационной компании со всеми губернаторами, поставили задачи обновления парка самолётов, удвоение пассажиропотока к 2030 году. До пандемии эта цифра составляла 1,2 млн человек в пределах округа, – отметил, открывая совещание, Юрий Трутнев.



Разработана концепция единой дальневосточной авиационной компании, включающая в себя потребность в воздушных судах, маршрутную сеть и объёмы государственной поддержки на период до 2025 года. Определена маршрутная сеть из 535 социально-значимых маршрутов, в том числе 66 межрегиональных и 469 местных.



Всеми субъектами округа согласованы планы-графики мероприятий по консолидации авиационных активов и формированию корпоративной структуры единой дальневосточной авиационной компании. Все дальневосточные регионы подписали договоры купли-продажи пакета 5% акций АО «АК «Аврора» и акционерные соглашения. Благодаря этому в состав акционеров вошли все субъекты округа. В соответствии с акционерным соглашением ведётся работа по формированию нового состава совета директоров АО «Авиакомпания «Аврора» с участием субъектов округа.



Минпромторгом России, авиакомпанией «Аврора», на базе которой создана единая дальневосточная авиакомпания, и государственной транспортной лизинговой компанией (АО «ГТЛК») подписан график поставки 45 российских воздушных судов на период с 2021 по 2025 год включительно. В авиапарк войдут четыре типа воздушных судов: SSJ 100, Ил-114-300, Л 410, ЛМС «Байкал».



Субсидирование межрегиональных перевозок единой дальневосточной авиационной компании предполагается осуществлять в рамках действующей программы субсидирования региональных перевозок. Минтранс России запросил у правительства РФ 2,66 млрд рублей на субсидирование полётов единой дальневосточной авиакомпании на межрегиональных маршрутах. Вопрос финансирования находится на стадии проработки в федеральных министерствах с правительством РФ.



- Мы должны в течение самого ближайшего времени запустить авиакомпанию. Конечно, её создание требует определённого времени. Но долго ждать нельзя. Люди нуждаются в перелётах каждый день, – заявил Юрий Трутнев.



По итогам совещания Юрий Трутнев дал ряд поручений федеральным министерствам и ведомствам, главам дальневосточных регионов. Минпромторгу России поручено проработать вопрос приобретения за счёт средств федерального бюджета для нужд единой дальневосточной авиакомпании 45 российских воздушных судов с вводом их в эксплуатацию с 2021 по 2025 года. Минтранс России, Росавиация, министерство финансов РФ представят предложения по обнулению аэропортовых сборов, взимаемых аэропортами для снижения размера экономически обоснованных тарифов для регулярных пассажирских перевозок на местных воздушных линиях. Дальневосточные регионы совместно с авиакомпанией «Аврора» подготовят предложения по разработке программ по обеспечению авиационной транспортной доступности. Минфину России нужно в недельный срок определиться с объёмом бюджетной поддержки деятельности единой Дальневосточной авиакомпании, чтобы максимально быстро начать полёты по новым социально-значимым маршрутам внутри региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

