Ушёл из жизни директор ГТРК «Иркутск»

Константин Горбенко скончался от коронавируса
9 апреля на 61-м году ушёл из жизни директор филиала ВГТРК ГТРК «Иркутск» Константин Горбенко.
- Этой ночью не стало Константина Юрьевича Горбенко. Нашего директора. Директора ГТРК «Иркутск». Ковид, - сообщили в телекомпании.
Константин Юрьевич Горбенко родился 5 мая 1960 года в Иркутске. В 1977 году поступил в Иркутский политехнический институт на энергетический факультет. В 1981 году принят электрослесарем 3 разряда по ремонту электрических машин на Ново-Иркутской ТЭЦ. С 1985 года работал электромехаником цеха радиовещания и звукозаписи Иркутского радиотелецентра. С 1986 года по 1988 год проходил срочную службу в Советской Армии. В 1988 году назначен инженером ремонтно-измерительной группы Иркутского радиотелецентра. В 1989 году назначен начальником участка звукозаписывающей техники. С 1992 год по 2006 год – начальник цеха радиовещания и звукозаписи. В 2000 году прошёл подготовку в Московском институте повышения квалификации работников ТВ и РВ по программе «Техника Радиовещания». В 2005 году окончил Иркутский государственный технический университет по специальности «Радиотехника» с присуждением квалификации инженер-радиотехник.
С 2006 года – главный инженер Иркутской государственной телерадиовещательной компании. В 2008 году переведён на должность заместителя директора филиала ГТРК «Иркутск». С декабря 2010 года – директор филиала ВГТРК ГТРК «Иркутск». В 2006 году награждён благодарностью Президента Российской Федерации. В 2016 году – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, соболезнование родным, близким и коллегам Константина Горбенко выразил мэр города Руслан Болотов.
– Прискорбно, что коронавирус забирает энергичных, полных сил и творческих замыслов иркутян. Константину Юрьевичу было только 60 лет. Сколько всего предстояло ему ещё сделать! Более тридцати лет Константин Юрьевич посвятил работе в ИГТРК, прошёл путь от электромеханика до поста директора компании. Уход из жизни профессионала такого уровня – большая утрата для журналистского сообщества города и региона, и, конечно, огромное горе для его родных и близких, – отметил Руслан Болотов.
Ушёл из жизни директор ГТРК «Иркутск»
Общество, Фото:
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