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Ещё 47 забайкальцев заболели COVID-19

Ещё 47 забайкальцев заболели COVID-19
Общество,  Фото:pixabay.com
Общее число случаев заражения превысило 41,5 тысяч

По данным на 9 апреля, за последние сутки сняты с меднаблюдения 62 забайкальца с подтверждённым диагнозом COVID-19. Число победивших инфекцию с начала прошлого года составило 40 053 человека.

За сутки установлено 47 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае. Общее количество инфицированных вирусом забайкальцев за весь период составило 41 565 человек.

За весь период скончались 804 забайкальца. За последние сутки подтверждён один летальный случай среди жителей региона.

В моногоспиталях 50 человек находятся в тяжёлом состоянии, 22 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня общее число случаев заражения COVID-2019 в Бурятии достигло 36 465. Суточный прирост составил 46 больных.
коронавирус
 
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