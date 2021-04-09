Общее число случаев заражения превысило 41,5 тысяч
По данным на 9 апреля, за последние сутки сняты с меднаблюдения 62 забайкальца с подтверждённым диагнозом COVID-19. Число победивших инфекцию с начала прошлого года составило 40 053 человека.
За сутки установлено 47 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае. Общее количество инфицированных вирусом забайкальцев за весь период составило 41 565 человек.
За весь период скончались 804 забайкальца. За последние сутки подтверждён один летальный случай среди жителей региона.
В моногоспиталях 50 человек находятся в тяжёлом состоянии, 22 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня общее число случаев заражения COVID-2019 в Бурятии достигло 36 465. Суточный прирост составил 46 больных.
Ещё 47 забайкальцев заболели COVID-19
Общество, Фото:
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