Мероприятие пройдёт на площади Ленина
В столице Забайкальского края состоится массовый флешмоб из 300 участников, посвящённый Дню космонавтики. Его проведут 12 апреля на площади Ленина.
- Мы пригласили студентов Читы отметить дату первого полёта человека в космос танцевальным флешмобом. Организаторы будут показывать движения искровских танцев, затем после отсчёта мы выстроимся в слово «Поехали». Приглашаем читинцев поучаствовать, - рассказала организатор флешмоба Татьяна Трегубенко.
Мероприятие пройдёт в рамках всероссийского проекта «#Мечтыокосмосе». Кроме этого, с 10 по 12 апреля забайкальцам предложили также поучаствовать в онлайн-акциях: рассказ «Мечты о космосе», лучший рисунок про космос; фотокросс «Космос рядом»; видео «Космический кавер»; видео «Космическая поэзия», челлендж «Космический рецепт», челлендж «Я на улице Гагарина».
Помимо этого, 12 апреля в сообществе «Большая перемена» состоится премьера короткометражного художественного фильма «Эра космоса» от корпорации «Роскосмос». Об этом сообщает пресс-служба молодёжного центра «Искра» Забайкальского края.
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В Чите состоится массовый флешмоб ко Дню космонавтики
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