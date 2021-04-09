 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 апреля

08 апреля

Популярное

В Чите состоится массовый флешмоб ко Дню космонавтики

В Чите состоится массовый флешмоб ко Дню космонавтики
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие пройдёт на площади Ленина

В столице Забайкальского края состоится массовый флешмоб из 300 участников, посвящённый Дню космонавтики. Его проведут 12 апреля на площади Ленина.

- Мы пригласили студентов Читы отметить дату первого полёта человека в космос танцевальным флешмобом. Организаторы будут показывать движения искровских танцев, затем после отсчёта мы выстроимся в слово «Поехали». Приглашаем читинцев поучаствовать, - рассказала организатор флешмоба Татьяна Трегубенко.

Мероприятие пройдёт в рамках всероссийского проекта «#Мечтыокосмосе». Кроме этого, с 10 по 12 апреля забайкальцам предложили также поучаствовать в онлайн-акциях: рассказ «Мечты о космосе», лучший рисунок про космос; фотокросс «Космос рядом»; видео «Космический кавер»; видео «Космическая поэзия», челлендж «Космический рецепт», челлендж «Я на улице Гагарина».

Помимо этого, 12 апреля в сообществе «Большая перемена» состоится премьера короткометражного художественного фильма «Эра космоса» от корпорации «Роскосмос». Об этом сообщает пресс-служба молодёжного центра «Искра» Забайкальского края.

Возрастное ограничение 0+
флеш-моб Чита день космонавтики акция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии пробегут «Байкальский лыжный марафон»
В Бурятии пробегут «Байкальский лыжный марафон»
Общество, 09.04.2021
Традиционно марафон состоится в Баргузинском заливе в селе Максимиха
В Чите состоится массовый флешмоб ко Дню космонавтики
В Чите состоится массовый флешмоб ко Дню космонавтики
Общество, 09.04.2021
Мероприятие пройдёт на площади Ленина
Монголия вводит строгий карантин с 10 апреля
Монголия вводит строгий карантин с 10 апреля
Общество, 09.04.2021
Ограничения продлятся по 25 апреля
В Бурятии выбрали лучших юных инспекторов движения
В Бурятии выбрали лучших юных инспекторов движения
Общество, 09.04.2021
Конкурс проводился дистанционно с 15 марта по 7 апреля
Летом Забайкалье примет фестиваль современного искусства
Летом Забайкалье примет фестиваль современного искусства
Общество, 09.04.2021
Мероприятие будет проходить в течение трёх недель
Братчанка претендует на премию Европейских олимпийских комитетов
Братчанка претендует на премию Европейских олимпийских комитетов
Общество, 09.04.2021
В случае победы она получит денежный сертификат в размере 15 тысяч евро
Пётр I провёл потешную зарядку для посетителей вокзала Читы
Пётр I провёл потешную зарядку для посетителей вокзала Читы
Общество, 09.04.2021
Акция прошла в рамках недели здорового образа жизни
В Иркутской области продолжат исследовать панельные пятиэтажки
В Иркутской области продолжат исследовать панельные пятиэтажки
Общество, 09.04.2021
Полученные результаты в демонтированном доме в Ангарске не соответствуют результатам ранее выполненных исследований
В Бурятии сиротам путём жеребьёвки распределили 27 квартир
В Бурятии сиротам путём жеребьёвки распределили 27 квартир
Общество, 09.04.2021
С детьми, согласившимися на заселение, заключены договоры найма на пять лет
В улан-удэнском сквере «Зодчий» собрали 500 мешков мусора
В улан-удэнском сквере «Зодчий» собрали 500 мешков мусора
Общество, 09.04.2021
В столице Бурятии идут экологические акции по уборке мусора
Забайкальская шахматистка стала призёром международного турнира
Забайкальская шахматистка стала призёром международного турнира
Общество, 09.04.2021
Яна Жапова приняла участие в турнире «Nizami Ganjavi-880» в составе сборной России
От Иркутска до Улан-Удэ протянется национальная тропа
От Иркутска до Улан-Удэ протянется национальная тропа
Общество, 09.04.2021
Стартует строительство пилотного участка по маршруту Московского тракта
В сёлах Селенгинского района Бурятии построят спортивные площадки
В сёлах Селенгинского района Бурятии построят спортивные площадки
Общество, 09.04.2021
Они разместятся в улусе Жаргаланта, посёлке Бараты и селе Гусиное Озеро
Епархии ДФО провели совещание с патриархом Кириллом
Епархии ДФО провели совещание с патриархом Кириллом
Общество, 09.04.2021
В мероприятии участвовали митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф и епископ Северобайкальский и Сосново-Озёрский Николай

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^