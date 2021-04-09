Летом Забайкалье примет фестиваль современного искусства

Общество, Фото: пресс-служба министерства культуры Забайкальского края

Мероприятие будет проходить в течение трёх недель



Фестиваль современного искусства «Touzhi» состоится летом этого года на берегу реки возле села Укурик Хилокского района Забайкальского края – на родине всемирно известного скульптора Даши Намдакова. Фестиваль планируется как культурно-образовательный проект. Он будет проходить в течение трёх недель на территории мастерской ручного труда и отдыха «Touzhi». Первая неделя будет посвящена деревянной скульптуре, вторая – детскому творчеству, третья – кинематографу и молодёжной музыкальной культуре.



Как сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края, первым этапом проекта стало создание муниципального культурного центра в Укурике. В 2020 году на приобретение модульной конструкции здания было выделено 18 миллионов рублей. В настоящее время возведение объекта завершено.



- В связи с тем, что культурный комплекс расположен почти в двух километрах от села, необходимо провести серьёзную работу по созданию необходимой инфраструктуры – нужно провести электричество, интернет, подготовить дороги. Мы обсудили это с коллегами из минстроя, минЖКХ, районной администрацией в ходе рабочего совещания на месте проведения фестиваля, - рассказала министр культуры региона Ирина Левкович.

