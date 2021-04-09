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Операция «Мотоциклист» пройдёт в Бурятии

Операция «Мотоциклист» пройдёт в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Операция стартует 11 апреля

С наступлением весны увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта. Так, в текущем году в республике зарегистрировано четыре аварии, в которых пострадали водители и пассажиры мототехники, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

С 11 по 20 апреля в Бурятии пройдёт оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл». Наряды ДПС будут нацелены на профилактику ДТП с участием мотоциклистов и водителей мопедов. Будут выявлять лиц, управляющих мототехникой без соответствующих документов (водительского удостоверения, регистрационных знаков), и граждан, находящихся в состоянии опьянения.

Отдельное внимание будет уделено несовершеннолетним водителям, управляющим транспортом без соответствующего права и навыков.

Разъяснительная работа будет проводиться и с родителями подростков. Им напомнят о недопустимости передачи прав управления мототранспортом своим детям либо покупки мототехники несовершеннолетним в отсутствие у них водительских прав.

Водитель мопеда или скутера в обязательном порядке должен иметь водительское удостоверение категории «М», водитель мотоцикла - категории «А», а транспортное средство, объём двигателя которого составляет более 50 куб. см., должно быть зарегистрировано в установленном порядке.

Декады безопасности дорожного движения, направленные на снижение аварийности с участием водителей мототранспорта, будут проводиться ежемесячно.

Как сообщал «Байкал-Daily», 7 апреля в Улан-Удэ столкнулись «Лэнд Крузер» и мотоцикл под управлением 17-летнего парня.




ГИБДД мотоциклисты
 
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