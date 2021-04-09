Операция стартует 11 апреля
С наступлением весны увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта. Так, в текущем году в республике зарегистрировано четыре аварии, в которых пострадали водители и пассажиры мототехники, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
С 11 по 20 апреля в Бурятии пройдёт оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл». Наряды ДПС будут нацелены на профилактику ДТП с участием мотоциклистов и водителей мопедов. Будут выявлять лиц, управляющих мототехникой без соответствующих документов (водительского удостоверения, регистрационных знаков), и граждан, находящихся в состоянии опьянения.
Отдельное внимание будет уделено несовершеннолетним водителям, управляющим транспортом без соответствующего права и навыков.
Разъяснительная работа будет проводиться и с родителями подростков. Им напомнят о недопустимости передачи прав управления мототранспортом своим детям либо покупки мототехники несовершеннолетним в отсутствие у них водительских прав.
Водитель мопеда или скутера в обязательном порядке должен иметь водительское удостоверение категории «М», водитель мотоцикла - категории «А», а транспортное средство, объём двигателя которого составляет более 50 куб. см., должно быть зарегистрировано в установленном порядке.
Декады безопасности дорожного движения, направленные на снижение аварийности с участием водителей мототранспорта, будут проводиться ежемесячно.
Как сообщал «Байкал-Daily», 7 апреля в Улан-Удэ столкнулись «Лэнд Крузер» и мотоцикл под управлением 17-летнего парня.
Операция «Мотоциклист» пройдёт в Бурятии
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сейчас в Улан-Удэ действует четыре студенческих ТОСа
Операция стартует 11 апреля
Специалисты отмечают, что седого дятла встретить можно не так часто
«Мы в шоке, что так много людей откликаются на нашу беду», - поделились родители Адисы
Стартовал смотр готовности к пожароопасному сезону
Умерли ещё несколько пациентов с коронавирусом
В общекомандном зачёте Бурятия третья
Соревнования проходили на севере республики
Массовая зарядка прошла на улице
На участки жителей Бурятии приходят с проверками сотрудники МЧС
Пса, которого хозяева считали погибшим, выходили волонтёры
Женщина скончалась на месте
Будут проводиться ремонтные работы
В дело вмешалась прокуратура
Несколько лет назад людям предоставили дефектное жильё