В Бурятии удалось сфотографировать седого дятла

Общество, Фото: предоставлено Тункинским нацпарком

Специалисты отмечают, что седого дятла встретить можно не так часто



Сотрудники Тункинского национального парка поделились с пользователями редкой фотографией, сделанной сотрудниками оперативной группы. Среди хвои на стволе лиственницы примостилась самка седого дятла.



- Встречи с птицами у наших сотрудников происходят частые, но не каждая из них позирует для объектива фотоаппарата. В марте прошлого года оперативная группа встретила самку седого дятла, которая спокойно отнеслась к гостям и, перемахивая с дерева на дерево - позволила себя запечатлеть, - отмечают специалисты.



По их словам, седого дятла встретить можно не так часто, хотя он и ведёт оседлый образ жизни. Всего на территории Тункинского национального парка зарегистрировано семь видов из семейства дятловых: вертишейка, желна, большой пёстрый дятел, белоспинный дятел, малый пёстрый дятел, трёхпалый дятел и седой дятел.



- У самца седого дятла в отличие от самки - красная шапочка, у самой самки на темени только чёрные пестрины, красного нет, зелёный цвет на спине тусклее. Молодые окрашены в общем как взрослые, у самцов уже красная шапочка, но всё оперение более серое, почти сплошь с неясной черноватой рябью, «усы» и уздечка нечёткие, глаза красноватые или красно-бурые, - рассказали в нацпарке.



Согласно данным национального парка, этот вид обитает в бассейне реки Иркут и ведёт оседлый образ жизни. Отмечен в зимний сезон 1958-59 гг. в кедровниках западного Хамар-Дабана.







