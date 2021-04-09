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Епархии ДФО провели совещание с патриархом Кириллом

Епархии ДФО провели совещание с патриархом Кириллом
Общество,  Фото:пресс-служба Московского патриархата
В мероприятии участвовали митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф и епископ Северобайкальский и Сосново-Озёрский Николай

8 апреля патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл совещание с управляющими епархий, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа, в дистанционном формате. Глава Русской православной церкви участвовал в заседании из исторического зала заседаний Священного синода в патриаршей резиденции в Переделкине.

В мероприятии приняли участие митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф, митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий, митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий, митрополит Владивостокский и Приморский Владимир, архиепископ Якутский и Ленский Роман, архиепископ Магаданский и Синегорский Иоанн, архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан, архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем, архиепископ Петропавловский и Камчатский Феодор, архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Аксий, архиепископ Анадырский и Чукотский Ипатий, епископ Находкинский и Преображенский Николай, епископ Арсеньевский и Дальнегорский Гурий, епископ Ванинский и Переяславский Аристарх, епископ Амурский и Чегдомынский Николай, епископ Северобайкальский и Сосново-Озёрский Николай.

- Святейший патриарх Кирилл обратился к участникам совещания со вступительным словом. Святейший владыка назвал развитие церковной жизни на Дальнем Востоке одним из важнейших направлений деятельности Русской православной церкви, - сообщает пресс-служба Московского патриархата.

В ходе заседания, продолжавшегося более четырёх часов, состоялось обсуждение актуальных вопросов внутренней жизни епархий, в частности, пастырской деятельности, кадрового обеспечения работы епархий, духовно-просветительского служения и социальной работы в регионах. Архиереи рассказали патриарху о встречаемых трудностях и путях их преодоления, о жизни епархий в период пандемии, а также о других аспектах церковно-общественных отношений в Дальневосточном федеральном округе.
ДФО епархия православие Бурятия
 
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